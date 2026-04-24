Le chouchou de Luis Enrique agace le PSG

En quête du remplaçant d’Antoine Griezmann pour la saison prochaine, l’Atletico Madrid a dressé une première liste de noms parmi lesquels figure le Parisien, Kang-In Lee. Le Sud-Coréen est courtisé par de nombreux clubs. Mais de son côté, le club de la capitale souhaite le prolonger. Le joueur de 25 ans doit encore peser le pour et le contre.

Sous contrat jusqu’en 2028, Kang-In Lee ne sait pas encore s’il sera parisien la saison prochaine. L’international Sud-coréen (46 sélections, 11 buts) est courtisé par de nombreux clubs en Europe, mais également au Moyen-Orient. Il sera l’un des dossiers chauds du club de la capitale cet été. Le PSG souhaite le prolonger, mais le joueur veut du temps de jeu pour poursuivre son développement. À 25 ans, le natif de Namdong-gu (Incheon) aura donc un choix important à faire cet été.

Kang-In Lee hésite

Ce vendredi, le média espagnol Mundo Deportivo fait le point sur la liste dressée par l’Atletico Madrid concernant les remplaçants potentiels d’Antoine Griezmann. Parmi les noms évoqués, celui de Kang-In Lee. Le club espagnol apprécie le profil du Sud-coréen. Mais il n’en fait pas une priorité au vu du prix potentiel du transfert.

« Cependant, il est évident que, entre l'énorme dépense financière qu'il faudrait engager pour faire sortir le Coréen du PSG et une option comme celle de Brandt, sans frais de transfert, les conditions favorables de ce dernier pèsent lourd dans la balance, » écrit le quotidien espagnol. De son côté, le PSG veut prolonger le joueur car il compte toujours dans le projet du club de la capitale, où Luis Enrique l'apprécie beaucoup pour sa qualité technique et sa polyvalence. Le club d’Al-Ahli suit toujours avec attention le dossier et souhaite signer l’ancien joueur de Valence. De son côté, le joueur souhaite plus de temps de jeu et demande au club de le laisser discuter avec ses courtisans pour choisir la meilleure option pour la suite de sa carrière, selon PSGInside-Actus. À 25 ans, Kang-In Lee arrive à un petit tournant dans sa carrière et le prochain mercato sera décisif.