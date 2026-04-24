Le chouchou de Luis Enrique agace le PSG

Dit celui qui vénère le PSG et Nasser. ^^
Qui ça ?! C’est les supporters qui vendent l’ol?
Analyse fausse OM Monaco et Lille éliminé plus tôt en CDF et CE que OL et Strasbourg
Je vois que tu ne sais pas lire. Tu devrais faire la différence entre un investisseur venant d'un pays et un pays lui-même. Mais bon... ta bêtise ne me surprend plus. PS : Ne confond pas le Qatar avec l'Arabie Saoudite. ^^
Ou comment déstabiliser un club, en racontant des fake news🤦 c'est ce genre de guignols, détestables, qui polluent la ligue 1.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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𝐊𝐚𝐧𝐠-𝐈𝐧 𝐋𝐞𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬... Le Paris Saint-Germain a reçu une très belle offre de la part d’Al-Ahli Saudi FC pour Kang-In Lee 💰🔥. Toutefois, le club parisien tente toujours de convaincre le joueur de prolonger son contrat