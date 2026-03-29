Immobile arrogant, le Paris FC est choqué

Arrivé cet hiver en provenance de Bologne, Ciro Immobile a surpris le Paris FC. Les Parisiens s’attendaient à accueillir un joueur prétentieux en raison de son parcours. Mais l’attaquant italien montre une image bien différente.

Gros soulagement pour Ciro Immobile. Habitué à empiler les buts au cours de sa carrière, le nouvel attaquant du Paris FC a rencontré des difficultés pour ses débuts en France. Il aura fallu attendre son septième match en Ligue 1 pour le voir débloquer son compteur. L’attaquant italien, à la réception d’une déviation de son compatriote Diego Coppola, a remporté son duel face au gardien du Havre Mory Diaw (3-2) dimanche dernier.

« J'avais besoin de ce but, a admis l’ancien joueur de la Lazio dans un entretien accordé à Sky Calcio Unplugged. J'ai réussi à marquer dans tous les championnats, et j'ai enfin marqué cette année, c'était compliqué après ma blessure à Rome. » En meilleure forme, Ciro Immobile s’adapte progressivement à sa nouvelle équipe et à des coéquipiers qui ne s’attendaient pas à découvrir une star aussi déterminée.

Immobile les a surpris

« C'est une expérience importante dans un club jeune. Quand je suis arrivé, ils s'attendaient à quelqu'un d'arrogant, a raconté l’avant-centre de 36 ans. Mais malgré ma carrière, ils ont été impressionnés par mon implication à l'entraînement. » Il faut dire que le néo-Parisien n’a pas vraiment le choix maintenant qu’Antoine Kombouaré dirige le vestiaire. L’entraîneur du Paris FC n’est pas du genre à tolérer un manque de détermination au quotidien.

Pas de problème à ce niveau pour Ciro Immobile dont la première réalisation a aussi rassuré son coach. « C’est un but qui va le libérer d’un poids terrible, se réjouissait le Kanak. Il l’attendait depuis un moment, ça va lui donner de la confiance. C’est un but qui récompense les efforts qu’il fait, c’est un garçon qui travaille. Il va monter en puissance et donc il va nous être très précieux pour la fin de saison. » D’autant que le promu évolue sans pression grâce à ses neuf points d’avance sur le barragiste Auxerre.