Immobile

Immobile arrogant, le Paris FC est choqué

Paris FC29 mars , 7:00
parEric Bethsy
1
Arrivé cet hiver en provenance de Bologne, Ciro Immobile a surpris le Paris FC. Les Parisiens s’attendaient à accueillir un joueur prétentieux en raison de son parcours. Mais l’attaquant italien montre une image bien différente.
Gros soulagement pour Ciro Immobile. Habitué à empiler les buts au cours de sa carrière, le nouvel attaquant du Paris FC a rencontré des difficultés pour ses débuts en France. Il aura fallu attendre son septième match en Ligue 1 pour le voir débloquer son compteur. L’attaquant italien, à la réception d’une déviation de son compatriote Diego Coppola, a remporté son duel face au gardien du Havre Mory Diaw (3-2) dimanche dernier.
« J'avais besoin de ce but, a admis l’ancien joueur de la Lazio dans un entretien accordé à Sky Calcio Unplugged. J'ai réussi à marquer dans tous les championnats, et j'ai enfin marqué cette année, c'était compliqué après ma blessure à Rome. » En meilleure forme, Ciro Immobile s’adapte progressivement à sa nouvelle équipe et à des coéquipiers qui ne s’attendaient pas à découvrir une star aussi déterminée.

Immobile les a surpris

« C'est une expérience importante dans un club jeune. Quand je suis arrivé, ils s'attendaient à quelqu'un d'arrogant, a raconté l’avant-centre de 36 ans. Mais malgré ma carrière, ils ont été impressionnés par mon implication à l'entraînement. » Il faut dire que le néo-Parisien n’a pas vraiment le choix maintenant qu’Antoine Kombouaré dirige le vestiaire. L’entraîneur du Paris FC n’est pas du genre à tolérer un manque de détermination au quotidien.
Pas de problème à ce niveau pour Ciro Immobile dont la première réalisation a aussi rassuré son coach. « C’est un but qui va le libérer d’un poids terrible, se réjouissait le Kanak. Il l’attendait depuis un moment, ça va lui donner de la confiance. C’est un but qui récompense les efforts qu’il fait, c’est un garçon qui travaille. Il va monter en puissance et donc il va nous être très précieux pour la fin de saison. » D’autant que le promu évolue sans pression grâce à ses neuf points d’avance sur le barragiste Auxerre.
1
Articles Recommandés
Ganiou ICONSPORT_361341_0305
OM

L'OM drague ce Lensois qui crève l'écran

Endrick ICONSPORT_362618_0043
OL

OL : Scandale confirmé, Lyon allume l'arbitrage

Yan Diomande ICONSPORT_362417_0089
PSG

100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

Dimitri Payet ICONSPORT_160181_0148
OM

OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

Fil Info

29 mars , 9:00
L'OM drague ce Lensois qui crève l'écran
29 mars , 8:40
OL : Scandale confirmé, Lyon allume l'arbitrage
29 mars , 8:20
100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé
29 mars , 8:00
OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia
29 mars , 7:30
Mexique-Portugal : Pedro Neto au coeur d'une bagarre
28 mars , 23:30
EdF : Deschamps déjà blasé par les Etats-Unis
28 mars , 23:00
OM : Pactole en vue avec cet ancien indésirable
28 mars , 22:55
D1 féminine : Le PSG joue un mauvais tour à Nantes
28 mars , 22:34
La Belgique en démonstration contre les Etats-Unis

Derniers commentaires

OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

Payet ça peut le faire. Au programme : violences psychologiques, morales, sexuelles. Les joueurs qui passeront à côté d'un match se feront marcher et pisser dessus, puis lecheront le sol du vestiaire. Un Homme bien.

OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

J'espère que c'est une blague... L'accident industriel en ligne de mire sinon... Marseille a besoin d'Icelman: une personne compétente et qui garde la tête froide. Ni Payet ni Mandanda n'ont ces 2 qualités dans le poste de directeur sportif. Ce n'est pas un rôle d'ambassadeur

100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

Mdr....ce dépend où tu te places dans l'article...😅 mais l'un ou l'autre, à 100M, laisse tomber !

Ngolo Kanté en Ligue 1, il confirme des négociations

Son niveau m'a surpris en bien ... Quand vous avez Rabiot- Tchouaméni et vous sorttez du banc N' Golo vous ête bien ....

100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

Néerlandais ou ivoirien vaut choisir ?????????????????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading