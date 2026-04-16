ICONSPORT_364346_0294

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

PSG16 avr. , 9:40
parClaude Dautel
3
Le PSG va désormais devoir faire face au Bayern Munich dans sa quête d'un back to back en Ligue des champions. Pour le journaliste de Libération, la marche risque d'être trop haute pour Ousmane Dembélé et son équipe.
Déjà adversaires lors de la première phase de la Ligue des champions, puisque le Bayern Munich était venu s'imposer au Parc des Princes (1-2) en novembre dernier, le Paris Saint-Germain et le club bavarois ont de nouveau rendez-vous, mais cette fois pour une place en finale. A moins de deux semaines du match aller, le petit jeu des pronostics est déjà lancé. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, Grégory Schneider est convaincu que cette fois les champions d'Europe vont tomber sur un os et n'auront pas l'occasion de défendre leur titre le 30 mai prochain en Hongrie. Pour le journaliste de Libération, ce Bayern Munich-là est d'une autre trempe que toutes les équipes que le PSG a battues cette saison. Autrement dit, le Ballon d'Or 2025 et ses coéquipiers vont se faire sortir par le tombeur du Real Madrid.

Le PSG out, Grégory Schneider y croit très fort

En réponse à un Jérôme Alonzo prudemment confiant pour le Paris Saint-Germain, Grégory Schneider est lui très clair sur le scénario de la Ligue des champions. « Vous oubliez ce qu’est le Bayern Munich, vous oubliez le mindset (ndlr : l'état d'esprit), vous oubliez la culture, vous oubliez la capacité à faire déjouer leurs adversaires. Vous oubliez aussi leur impact, car Paris n’a jamais été confronté à un impact pareil, sauf en poule contre le Bayern et ils ont perdu. Le Bayern peut confisquer le ballon, ce qui peut changer beaucoup de choses. Vous sous-estimez la capacité qu’a le Bayern Munich à se hisser au-dessus. Et moi je crois qu’ils peuvent le faire », prévient le journaliste de Libération, qui pense donc que les Bavarois sont en position de force avant la double confrontation face au Paris Saint-Germain.
Cette double confrontation (28 avril au Parc des Princes et 6 mai à l'Allianz Arena) s'annonce palpitante, car nombreux sont ceux qui pensent que le club qui se qualifiera sera le grandissime favori de la prochaine finale de la Ligue des champions. Arsenal et l'Atlético de Madrid, qui se disputeront l'autre ticket pour la Hongrie n'ont probablement pas le même avis, mais toute l'Europe attend désormais avec délectation ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, deux formations au jeu spectaculaire dont l'un seul des deux clubs sortira vainqueur.
3
Articles Recommandés
Daniel Riolo, journaliste RMC
TV

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Medina ICONSPORT_361265_0213
OM

OM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissement

Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

Lucas Stassin
ASSE

ASSE : Un énorme problème avec Stassin

Fil Info

16 avr. , 10:30
Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »
16 avr. , 10:00
OM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissement
16 avr. , 9:20
Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole
16 avr. , 9:00
ASSE : Un énorme problème avec Stassin
16 avr. , 8:40
OL : « Endrick l’enfant gâté », un Lyonnais l'atomise
16 avr. , 8:20
L’UEFA dope le PSG avec 120 ME cash
16 avr. , 8:00
OM : La clause qui peut faire sauter Habib Beye cet été
16 avr. , 00:00
CL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour
16 avr. , 00:00
EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

Derniers commentaires

L’OL n’a même pas les moyens de payer Yaremchuk

Vu la débilité de Fonseca à passer son temps à toujours faire tout à l'envers il y a de grandes chances qu'il demande à lever l'option d'achat pour la fraude Yaremchuk en se disant que Himbert ne rentrera qu'à la 85ème minute si il se blesse. Sinon ce clown farfelu et frileux trouvera bien 3 défenseurs à faire rentrer pour se retrouver à 8 derrière

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

Mbappé joue aussi dans un Real qui n est pas au niveau... C est loin des standards de ce club

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

"Le PSG est en 1/2 pour la 3eme année de suite en LDC, là encore mieux que n'importe quel club en Europe." pourquoi a ton avis? Bien sur du a son niveau. la dessus pas de soucis, mais sinon?

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading