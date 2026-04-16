PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

Le PSG va désormais devoir faire face au Bayern Munich dans sa quête d'un back to back en Ligue des champions. Pour le journaliste de Libération, la marche risque d'être trop haute pour Ousmane Dembélé et son équipe.

Déjà adversaires lors de la première phase de la Ligue des champions, puisque le Bayern Munich était venu s'imposer au Parc des Princes (1-2) en novembre dernier, le Paris Saint-Germain et le club bavarois ont de nouveau rendez-vous, mais cette fois pour une place en finale. A moins de deux semaines du match aller, le petit jeu des pronostics est déjà lancé. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, Grégory Schneider est convaincu que cette fois les champions d'Europe vont tomber sur un os et n'auront pas l'occasion de défendre leur titre le 30 mai prochain en Hongrie. Pour le journaliste de Libération, ce Bayern Munich-là est d'une autre trempe que toutes les équipes que le PSG a battues cette saison. Autrement dit, le Ballon d'Or 2025 et ses coéquipiers vont se faire sortir par le tombeur du Real Madrid.

Le PSG out, Grégory Schneider y croit très fort

En réponse à un Jérôme Alonzo prudemment confiant pour le Paris Saint-Germain, Grégory Schneider est lui très clair sur le scénario de la Ligue des champions. « Vous oubliez ce qu’est le Bayern Munich, vous oubliez le mindset (ndlr : l'état d'esprit), vous oubliez la culture, vous oubliez la capacité à faire déjouer leurs adversaires. Vous oubliez aussi leur impact, car Paris n’a jamais été confronté à un impact pareil, sauf en poule contre le Bayern et ils ont perdu. Le Bayern peut confisquer le ballon, ce qui peut changer beaucoup de choses. Vous sous-estimez la capacité qu’a le Bayern Munich à se hisser au-dessus. Et moi je crois qu’ils peuvent le faire », prévient le journaliste de Libération, qui pense donc que les Bavarois sont en position de force avant la double confrontation face au Paris Saint-Germain.

Cette double confrontation (28 avril au Parc des Princes et 6 mai à l'Allianz Arena) s'annonce palpitante, car nombreux sont ceux qui pensent que le club qui se qualifiera sera le grandissime favori de la prochaine finale de la Ligue des champions. Arsenal et l'Atlético de Madrid, qui se disputeront l'autre ticket pour la Hongrie n'ont probablement pas le même avis, mais toute l'Europe attend désormais avec délectation ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, deux formations au jeu spectaculaire dont l'un seul des deux clubs sortira vainqueur.