Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Et il y a deux journées, c’etait une erreur de recrutement…. Les commentateurs sont fous!
l'arbitre a touché combien à la mi-temps pour faire perdre l'ol ? , c'était trop visible pour pas mal de monde , sauf pour toi l'attardé parigot
Parce que le but du ptit Portugais qui vous a sauvé le cul avant c'était pas juste un tir de loin heureux ?!
Mais cessez ee faire des papiers sur des streamers par pitié, pas besoin de leurs avis de footix
Laure bouleau gagnerai peut etre encore en legitimité si elle arrêtait de glousser à longueur de temps, ça gâche ses analyses qui sont correctes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
🗣️ "C'est Harry Kane qui est allé dire à Vincent Kompany, moi je peux décrocher !" 🚨🎙️ Découvrez notre nouveau Podcast, CONTRE PRESSING : smartlinks.360.audion.fm/fr/contre-pres… 👀 Focus sur le Bayern avant le choc contre le PSG avec @NicolasSarnak et Jean-Charles Sabattier !