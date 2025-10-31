Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Bayern Munich a remporté ses 14 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Pas de quoi s’enflammer pour l’entraîneur bavarois Vincent Kompany qui préfère préparer ses hommes à accepter une future défaite.

Parmi les équipes des cinq principaux championnats européens, la statistique est inédite. Personne n’avait réussi à remporter ses 14 premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues. C’est pourtant l’exploit réussi par le Bayern Munich . Notamment porté par un excellent Harry Kane, le champion d’Allemagne marche sur l’eau. Mais l’incroyable série n’empêche pas Vincent Kompany de garder les pieds sur terre. Comme l’explique le journaliste Jean-Charles Sabattier, l’entraîneur bavarois prépare ses hommes à réagir en cas de défaite.

« Ils sont à 14 victoires sur 14 matchs toutes compétitions confondues. Dans l'histoire du top 5 européen, personne n'a jamais réussi cette performance. Mais statistiquement, on n'a jamais été aussi proche de la première défaite du Bayern cette saison, a prévenu notre confrère dans le podcast Contre Pressing de beIN Sports. Parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc statistiquement, ils sont proches de leur première défaite. Et là où c'est très intéressant, c'est que Vincent Kompany les prépare à ça. Ils sont préparés à ça. »

Champions League 04 novembre 2025 à 21:00 Paris Saint Germain 21:00 FC Bayern München