Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

Le FC Barcelone s’est extirpé du piège Newcastle ce jeudi soir en Ligue des champions (2-1). Le club catalan peut compter sur l’une des recrues de l’été, Marcus Rashford. Les hommes d’Hansi Flick ont pour ambition de remporter la coupe aux grandes oreilles. Certains observateurs placent le champion d’Espagne en tant que favori, au même titre que le Paris Saint-Germain.

La Ligue des champions était de retour cette semaine et avec elle les premiers débats. Dans une saison haletante, les favoris pour remporter la C1 peinent à se dégager avant l’hiver comme à l’accoutumée. Victorieux 4-0 face à l’Atalanta à domicile, le Paris Saint-Germain fait partie de l’un d’entre eux. Le club de la capitale va devoir défendre son titre acquis l’an passé. Mais avec les premières blessures et le potentiel manque de fraicheur, d’autres formations s’invitent à la table des favoris. C’est le cas du FC Barcelone.

Le Barcelone devant le PSG

Sur le plateau de l’Equipe du soir, Bernard Lions s’est exprimé sur le club catalan. Pour lui, la formation d’Hansi Flick a un net avantage sur l’équipe de Luis Enrique. « Je pense que le FC Barcelone est un favori au même titre que le Paris Saint-Germain. Je mets vraiment une pièce sur le Barça. L’année dernière, ce n’est pas passé si loin que ça finalement. Tu peux penser que cette équipe va se bonifier, s’améliorer, à l’image de l’année dernière.

Ils ont un onze qui est déjà impressionnant, ils ont un banc, ils ont la maturité. Je pense qu’ils seront revanchards par rapport à la saison dernière. Et puis, ils n’ont pas disputé la Coupe du monde des clubs. Et cela va donner un avantage énorme sur la saison, » explique le journaliste. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouveront lors de la prochaine journée, une semaine après la cérémonie du Ballon d’or. Une rencontre qui permettra de tirer un premier bilan des forces en présence sur ce début de saison.