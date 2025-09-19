ICONSPORT_271121_0096

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

PSG19 sept. , 11:20
parNathan Hanini
Le FC Barcelone s’est extirpé du piège Newcastle ce jeudi soir en Ligue des champions (2-1). Le club catalan peut compter sur l’une des recrues de l’été, Marcus Rashford. Les hommes d’Hansi Flick ont pour ambition de remporter la coupe aux grandes oreilles. Certains observateurs placent le champion d’Espagne en tant que favori, au même titre que le Paris Saint-Germain.
La Ligue des champions était de retour cette semaine et avec elle les premiers débats. Dans une saison haletante, les favoris pour remporter la C1 peinent à se dégager avant l’hiver comme à l’accoutumée. Victorieux 4-0 face à l’Atalanta à domicile, le Paris Saint-Germain fait partie de l’un d’entre eux. Le club de la capitale va devoir défendre son titre acquis l’an passé. Mais avec les premières blessures et le potentiel manque de fraicheur, d’autres formations s’invitent à la table des favoris. C’est le cas du FC Barcelone.

Le Barcelone devant le PSG

Sur le plateau de l’Equipe du soir, Bernard Lions s’est exprimé sur le club catalan. Pour lui, la formation d’Hansi Flick a un net avantage sur l’équipe de Luis Enrique. « Je pense que le FC Barcelone est un favori au même titre que le Paris Saint-Germain. Je mets vraiment une pièce sur le Barça. L’année dernière, ce n’est pas passé si loin que ça finalement. Tu peux penser que cette équipe va se bonifier, s’améliorer, à l’image de l’année dernière.
Ils ont un onze qui est déjà impressionnant, ils ont un banc, ils ont la maturité. Je pense qu’ils seront revanchards par rapport à la saison dernière. Et puis, ils n’ont pas disputé la Coupe du monde des clubs. Et cela va donner un avantage énorme sur la saison, » explique le journaliste. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouveront lors de la prochaine journée, une semaine après la cérémonie du Ballon d’or. Une rencontre qui permettra de tirer un premier bilan des forces en présence sur ce début de saison. 
Derniers commentaires

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

le mec qui croit toujours etre supérieur et qu il maitrise les autres. redescends un peu

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

ils font leurs taf et en plus apportent leurs arguments. c est la liberté de parole, et non juste pour chier sur le PSG. surtout qu il sont quasi tous pro PSG..... donc dire qu ils racontent des conneries, mouais. ça se verra à la fn du match. et debattre n est pas forcement reconter des conneries !

OM : Pas de faute grave pour Benatia

Ca ne change en rien au fait que condamner un outil est de la bêtise.

38ME, le PSG a son Marcelo

Depuis le départ de Sir Alex précisément.

OM : Pas de faute grave pour Benatia

C'est son pote qui a diffusé, pas lui... Et franchement il ne dit rien d'autre que ce que tout le monde s'est dit en voyant ce but

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

