Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

le mec qui croit toujours etre supérieur et qu il maitrise les autres. redescends un peu
ils font leurs taf et en plus apportent leurs arguments. c est la liberté de parole, et non juste pour chier sur le PSG. surtout qu il sont quasi tous pro PSG..... donc dire qu ils racontent des conneries, mouais. ça se verra à la fn du match. et debattre n est pas forcement reconter des conneries !
Ca ne change en rien au fait que condamner un outil est de la bêtise.
Depuis le départ de Sir Alex précisément.
C'est son pote qui a diffusé, pas lui... Et franchement il ne dit rien d'autre que ce que tout le monde s'est dit en voyant ce but
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🗨️"Le Barça est un favori au même titre que le PSG !" D'accord avec @BernardLions ? #EDS