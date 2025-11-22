ICONSPORT_267586_0027

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

PSG22 nov. , 13:00
parGuillaume Conte
Grand espoir du FC Barcelone, Gavi peine à s'en sortir de ses différents problèmes physiques. Luis Enrique et le PSG lui proposent une porte de sortie.
Luis Enrique adore le FC Barcelone. Un peu trop aux yeux des dirigeants du club catalan. L’entraineur du PSG a toujours eu des joueurs blaugrana dans le viseur ces dernières années, de Fermin Lopez à Pau Cubarsi, en passant par Eric Garcia bien évidemment.
A l’heure où le Barça a du mal à trouver une stabilité derrière, Eric Garcia s’est installé dans l’axe et enchaine les prestations rassurantes. Problème de taille, il arrive à la fin de son contrat au mois de juin 2026, ce qui le rend très attractif pour le PSG. Le champion d’Europe aimerait le convaincre de signer libre l’été prochain, ou bien cet hiver contre une indemnité de transfert modeste. Le FC Barcelone se retrouve un peu coincé dans ce dossier, mais reste persuadé de pouvoir prolonger un joueur qui se sent bien en Catalogne.

Gavi enchaine les blessures, Luis Enrique le veut toujours

Mais c’est l’intérêt de Luis Enrique pour un autre joueur du Barça qui a eu le don de mettre en rogne le club culé. En effet, l’entraîneur du PSG a un faible pour Gavi, et aimerait l’installer au coeur de son milieu de terrain pour rajouter une touche d’agressivité et de technique. Ses contacts à Barcelone permettent à Luis Enrique de faire passer quelques messages en ce sens, mas la réponse du club catalan est impitoyable.
Le joueur, bien que gravement blessé en 2023 et 2024, fait partie des plans pour l’avenir du FC Barcelone, qui l’a prolongé en janvier dernier, avec un contrat jusqu’en 2030. Cette saison encore, un souci au genou le restreint, lui qui n'a disputé que deux matchs au mois d'août et reprendra en janvier 2026. Résultat, Joan Laporta est d’accord pour céder Gavi au Paris SG, mais uniquement si le montant de clause libératoire est atteinte, soit 1 milliard d’euros tout simplement.
Une clause victime de la jurisprudence Neymar, afin d’éviter à des clubs richissimes de piller les meilleurs joueurs du Barça. Pour parvenir à ses fins, le PSG espérait miser 70 millions d’euros sur le jeune international espagnol. Il faudra donc multiplier ce chiffre par 15 pour ne laisser aucun choix aux Blaugrana, ce qui n’a bien évidemment aucune chance d’arriver.
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

