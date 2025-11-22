Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Grand espoir du FC Barcelone, Gavi peine à s'en sortir de ses différents problèmes physiques. Luis Enrique et le PSG lui proposent une porte de sortie.

Luis Enrique adore le FC Barcelone. Un peu trop aux yeux des dirigeants du club catalan. L’entraineur du PSG a toujours eu des joueurs blaugrana dans le viseur ces dernières années, de Fermin Lopez à Pau Cubarsi, en passant par Eric Garcia bien évidemment.

A l’heure où le Barça a du mal à trouver une stabilité derrière, Eric Garcia s’est installé dans l’axe et enchaine les prestations rassurantes. Problème de taille, il arrive à la fin de son contrat au mois de juin 2026, ce qui le rend très attractif pour le PSG. Le champion d’Europe aimerait le convaincre de signer libre l’été prochain, ou bien cet hiver contre une indemnité de transfert modeste. Le FC Barcelone se retrouve un peu coincé dans ce dossier, mais reste persuadé de pouvoir prolonger un joueur qui se sent bien en Catalogne.

Gavi enchaine les blessures, Luis Enrique le veut toujours

Mais c’est l’intérêt de Luis Enrique pour un autre joueur du Barça qui a eu le don de mettre en rogne le club culé. En effet, l’entraîneur du PSG a un faible pour Gavi, et aimerait l’installer au coeur de son milieu de terrain pour rajouter une touche d’agressivité et de technique. Ses contacts à Barcelone permettent à Luis Enrique de faire passer quelques messages en ce sens, mas la réponse du club catalan est impitoyable.

Le joueur, bien que gravement blessé en 2023 et 2024, fait partie des plans pour l’avenir du FC Barcelone, qui l’a prolongé en janvier dernier, avec un contrat jusqu’en 2030. Cette saison encore, un souci au genou le restreint, lui qui n'a disputé que deux matchs au mois d'août et reprendra en janvier 2026. Résultat, Joan Laporta est d’accord pour céder Gavi au Paris SG, mais uniquement si le montant de clause libératoire est atteinte, soit 1 milliard d’euros tout simplement.

Une clause victime de la jurisprudence Neymar, afin d’éviter à des clubs richissimes de piller les meilleurs joueurs du Barça. Pour parvenir à ses fins, le PSG espérait miser 70 millions d’euros sur le jeune international espagnol. Il faudra donc multiplier ce chiffre par 15 pour ne laisser aucun choix aux Blaugrana, ce qui n’a bien évidemment aucune chance d’arriver.