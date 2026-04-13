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Paris Sportifs : Le PSG achève Liverpool, c'est 213 euros pour vous

Paris Sportifs13 avr. , 10:15
parredaction
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Après sa nette victoire au match aller, le PSG repart au combat pour son quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce sera sur le terrain de Liverpool.
En très grande forme en cette fin de saison, le PSG n’a laissé aucune chance à Liverpool avec une victoire 2-0 au Parc des Princes mercredi dernier. Le score aurait pu être plus ample, mais cela laisse du suspense en vue du match retour, ce mardi à Anfield. Les Reds devront tout tenter pour essayer de refaire leur retard, et ce scénario peut encore faire le bonheur du PSG, injouable au tour précédent contre Chelsea. L’occasion parfaite pour découvrir le monde des paris sportifs avec notre partenaire Winamax, et cela sans prendre de risques. On vous explique comment ça marche.

Le PSG et Dembélé en feu

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Pour ce quart de finale retour face à Liverpool, vous pouvez par exemple miser sur la qualification finale du PSG et coupler ce pari dans le mode « My Match » avec un but d’Ousmane Dembélé, injouable en ce moment. Cela vous garantit une cote boostée à 3,55. Ainsi, pour un pari de 60 euros, cela vous assure un gain de 213 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash.
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On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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