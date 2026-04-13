Paris Sportifs : Le PSG achève Liverpool, c'est 213 euros pour vous

Après sa nette victoire au match aller, le PSG repart au combat pour son quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce sera sur le terrain de Liverpool.
En très grande forme en cette fin de saison, le PSG n’a laissé aucune chance à Liverpool avec une victoire 2-0 au Parc des Princes mercredi dernier. Le score aurait pu être plus ample, mais cela laisse du suspense en vue du match retour, ce mardi à Anfield. Les Reds devront tout tenter pour essayer de refaire leur retard, et ce scénario peut encore faire le bonheur du PSG, injouable au tour précédent contre Chelsea. L’occasion parfaite pour découvrir le monde des paris sportifs avec notre partenaire Winamax
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Le PSG et Dembélé en feu
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Pour ce quart de finale retour face à Liverpool, vous pouvez par exemple miser sur la qualification finale du PSG et coupler ce pari dans le mode « My Match » avec un but d’Ousmane Dembélé, injouable en ce moment. Cela vous garantit une cote boostée à 3,55. Ainsi, pour un pari de 60 euros, cela vous assure un gain de 213 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax
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