Ousmane Dembélé a remporté lundi soir le Ballon d’Or 2025. Une récompense suprême pour l’attaquant du PSG et une immense fierté pour sa maman.

Grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue 1 et surtout de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a reçu lundi soir le Ballon d’Or 2025 . Une récompense méritée pour l’international français, plébiscité par le jury au profit de Lamine Yamal, son principal concurrent. Au moment de prononcer son discours de vainqueur au théâtre du Chatelet, l’émotion était immense pour Ousmane Dembélé mais également pour ses proches. Ses amis présents dans la salle ainsi que sa maman n’ont pas pu contenir leurs larmes.

On va emmener le Ballon d'Or partout. Mali, Sénégal... C'est le Ballon d'Or de toute l'Afrique - Fatimata Dembélé

La mère du joueur parisien a par ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage à l’Afrique après le sacre d’Ousmane Dembélé, né d’un père d’origine malienne et d’une mère sénégalo-mauritanienne. « On va l’emmener partout (le Ballon d’Or). Mali, Sénégal… C’est le Ballon d’Or de toute l’Afrique » a lancé Fatimata Dembélé. Des propos qui sonnent comme un hommage à l’Afrique mais qui n’ont pas manqué de déclencher une petite polémique en France, où l’on s’étonne que la France soit ainsi reléguée au second plan dans le discours de la famille Dembélé alors que le joueur a été formé à Rennes et évolue au PSG et en équipe de France.

« Elle vient de détruire son fils avec cette phrase les gens vont très mal le prendre », « Il joue pour la France ce n'est pas le ballon d'or de l’Afrique », « Élevé en France , gagne le ballon d'or dans un club français, millionnaire grâce à la France mais ouais ok », « Né en France, élevé en France, formé en France, sélectionné avec l’EDF, gagne le trophée grâce à une équipe française… C’est le ballon d’or de tout l’Afrique. Mais parfois faut s’abstenir » ou encore « Ce ballon n’est pas africain. Mais il a aussi le droit d’aller célébrer avec la famille de sa mère et de partager cette joie collective. C’est justement ce genre de moment qui crée de la cohésion sociale » peut-on lire sur X, où l’on regrette chez certains les déclarations de la maman d’Ousmane Dembélé. Une polémique qui ne gâchera sans doute pas le plaisir du joueur du PSG et de sa famille après le plus beau jour de la vie de l’attaquant parisien.