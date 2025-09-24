ICONSPORT_271641_0265
« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

PSG24 sept. , 19:30
par Corentin Facy
Ousmane Dembélé a remporté lundi soir le Ballon d’Or 2025. Une récompense suprême pour l’attaquant du PSG et une immense fierté pour sa maman.
Grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue 1 et surtout de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a reçu lundi soir le Ballon d’Or 2025. Une récompense méritée pour l’international français, plébiscité par le jury au profit de Lamine Yamal, son principal concurrent. Au moment de prononcer son discours de vainqueur au théâtre du Chatelet, l’émotion était immense pour Ousmane Dembélé mais également pour ses proches. Ses amis présents dans la salle ainsi que sa maman n’ont pas pu contenir leurs larmes. 
On va emmener le Ballon d'Or partout. Mali, Sénégal... C'est le Ballon d'Or de toute l'Afrique 
- Fatimata Dembélé
La mère du joueur parisien a par ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage à l’Afrique après le sacre d’Ousmane Dembélé, né d’un père d’origine malienne et d’une mère sénégalo-mauritanienne.  « On va l’emmener partout (le Ballon d’Or). Mali, Sénégal… C’est le Ballon d’Or de toute l’Afrique » a lancé Fatimata Dembélé. Des propos qui sonnent comme un hommage à l’Afrique mais qui n’ont pas manqué de déclencher une petite polémique en France, où l’on s’étonne que la France soit ainsi reléguée au second plan dans le discours de la famille Dembélé alors que le joueur a été formé à Rennes et évolue au PSG et en équipe de France.
« Elle vient de détruire son fils avec cette phrase les gens vont très mal le prendre », « Il joue pour la France ce n'est pas le ballon d'or de l’Afrique », « Élevé en France , gagne le ballon d'or dans un club français, millionnaire grâce à la France mais ouais ok », « Né en France, élevé en France, formé en France, sélectionné avec l’EDF, gagne le trophée grâce à une équipe française… C’est le ballon d’or de tout l’Afrique. Mais parfois faut s’abstenir » ou encore « Ce ballon n’est pas africain. Mais il a aussi le droit d’aller célébrer avec la famille de sa mère et de partager cette joie collective. C’est justement ce genre de moment qui crée de la cohésion sociale » peut-on lire sur X, où l’on regrette chez certains les déclarations de la maman d’Ousmane Dembélé. Une polémique qui ne gâchera sans doute pas le plaisir du joueur du PSG et de sa famille après le plus beau jour de la vie de l’attaquant parisien.
Derniers commentaires

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

fair enough

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines

