On va emmener le Ballon d'Or partout. Mali, Sénégal... C'est le Ballon d'Or de toute l'Afrique- Fatimata Dembélé
Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français
Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.
fair enough
Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !
Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
📹 La mère de Ousmane Dembélé annonce une tournée du Ballon d’Or au Sénégal 🇸🇳 #BallonDor #wiwsport #Senegal