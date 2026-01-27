ICONSPORT_280158_0059 (1)

LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

PSG27 janv. , 11:13
parCorentin Facy
1
Le PSG a publié ce mardi son traditionnel point médical à la veille du match de Ligue des Champions contre Newcastle. Bonne nouvelle pour Luis Enrique avant de défier les Magpies, l’infirmerie se vide enfin.
Privé de nombreux titulaires habituels contre Auxerre vendredi soir, Luis Enrique va enregistrer de nombreux retours pour la réception de Newcastle ce mercredi en Ligue des Champions. Et pour cause, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Joao Neves, Matvey Safonov et Nuno Mendes ne font pas partie du point médical publié par le PSG ce mardi sur son site officiel. Cela signifie qu’ils devraient être aptes pour défier les Magpies lors de la 8e et dernière journée de C1.
Kang-in Lee est évoqué dans le communiqué parisien, mais pour annoncer une bonne nouvelle puisqu’il a retrouvé l’entraînement collectif cette semaine. Reste à voir s'il sera suffisamment remis de sa blessure pour affronter les Anglais. Le seul forfait acté est celui de Quentin Ndjantou, qui « poursuit son protocole individuel » avant de retrouver l’ensemble de ses coéquipiers dans les semaines à venir.

