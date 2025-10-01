LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Gros rivaux depuis plus d'une décennie, le PSG et le FC Barcelone se retrouvent pour un choc attendu ce mercredi soir. Les Barcelonais ont débuté la soirée avec une petite pique, inspirée de la sono de l'OM.

Depuis son sacre en Ligue des champions , le Paris Saint-Germain a gagné le respect d'une grande partie de l'Europe. Néanmoins, ce sentiment n'est pas partagé à Barcelone. Le club catalan n'apprécie pas tellement le PSG, coupable de lui avoir pris Neymar et Lionel Messi ces dernières années notamment. Ainsi, toutes les occasions sont bonnes pour irriter les Parisiens chez les Blaugrana. L'Olympique de Marseille a servi de complice involontaire ce soir.

Barcelone s'inspire du Vélodrome

En effet, alors que les deux équipes s'apprêtaient à entrer sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuic, une musique bien connue des Phocéens a retenti. Les Barcelonais ont fait résonner le mythique Jump de Van Halen dans la sono du stade, imitant les habitudes du stade Vélodrome. Une manière de rappeler la récente défaite du PSG lors du Classique. Cela avait aussi pour but de déconcentrer les Parisiens avant la rencontre. Cette deuxième idée n'a pas fonctionné puisque le PSG tient tête à Barcelone au repos avec un score de 1-1 malgré les nombreuses absences dans l'effectif de Luis Enrique.