LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

La victoire du PSG contre Manchester City mercredi soir a rappelé à tout le monde que le champion de France était l’immense favori en Ligue des Champions. La gestion d’un joueur comme Dembélé suscite en revanche de réelles interrogations chez les Anglais.

Double tenant du titre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encore envoyé un message fort mercredi soir en s’imposant 2-4 sur la pelouse de Manchester City. L’équipe de Luis Enrique est sans conteste celle à battre en Europe depuis deux ans et a prouvé son statut de favori à l'Etihad Stadium. Préservé cette semaine, Ousmane Dembélé a signé son retour de la meilleure des façons avec un but et une prestation aboutie sur le plan technique. Le Ballon d’Or dispose d’un traitement special de la part de Luis Enrique, lequel n’hésite pas à le préserver en championnat afin qu’il puisse s’exprimer au mieux en Europe. Une gestion intelligente de la part du coach espagnol, qui fait tout de même grincer des dents en Angleterre.

« C’est pour ça que les gens appellent la Ligue 1 le championnat des fermiers. Vous pouvez faire jouer un Ballon d’Or seulement 11 matchs comme titulaire et quand même remporter le championnat tranquillement. Dembélé n’a débuté que 11 rencontres de Ligue 1 la saison dernière. Si ce championnat était plus compétitif, pourraient-ils se permettre cela ? Non, aucune chance… En Premier League, vous ne pourriez pas faire ça. Il faut aligner ses meilleurs joueurs semaine après semaine, peu importe l’adversaire. Mais quand ils affrontent les gros, ils montrent qu’ils sont eux-mêmes les gros » a-t-il indiqué avant de poursuivre. Ancien joueur et désormais consultant pour TalkSport, Jermaine Pennant estime que cette gestion d’Ousmane Dembélé met surtout en avant la faiblesse abyssale de la Ligue 1 a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Le PSG réalise des performances exceptionnelles. Ce sont les doubles champions d’Europe en titre, à juste titre. Ils arrivent dans cette compétition comme favoris. C’est l’équipe à battre » a analysé Jermaine Pennant, lequel ne manque pas de rendre hommage au Paris Saint-Germain tout en précisant que cette gestion parfaite de Luis Enrique est rendue possible, selon lui, par la faiblesse du niveau en Ligue 1. Un constat qui s’entend mais qui n’empêche pas de saluer le niveau exceptionnel du PSG en Ligue des Champions depuis deux ans.