LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

PSG
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La victoire du PSG contre Manchester City mercredi soir a rappelé à tout le monde que le champion de France était l’immense favori en Ligue des Champions. La gestion d’un joueur comme Dembélé suscite en revanche de réelles interrogations chez les Anglais.
Double tenant du titre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encore envoyé un message fort mercredi soir en s’imposant 2-4 sur la pelouse de Manchester City. L’équipe de Luis Enrique est sans conteste celle à battre en Europe depuis deux ans et a prouvé son statut de favori à l'Etihad Stadium. Préservé cette semaine, Ousmane Dembélé a signé son retour de la meilleure des façons avec un but et une prestation aboutie sur le plan technique. Le Ballon d’Or dispose d’un traitement special de la part de Luis Enrique, lequel n’hésite pas à le préserver en championnat afin qu’il puisse s’exprimer au mieux en Europe. Une gestion intelligente de la part du coach espagnol, qui fait tout de même grincer des dents en Angleterre.
Ancien joueur et désormais consultant pour TalkSport, Jermaine Pennant estime que cette gestion d’Ousmane Dembélé met surtout en avant la faiblesse abyssale de la Ligue 1. « C’est pour ça que les gens appellent la Ligue 1 le championnat des fermiers. Vous pouvez faire jouer un Ballon d’Or seulement 11 matchs comme titulaire et quand même remporter le championnat tranquillement. Dembélé n’a débuté que 11 rencontres de Ligue 1 la saison dernière. Si ce championnat était plus compétitif, pourraient-ils se permettre cela ? Non, aucune chance… En Premier League, vous ne pourriez pas faire ça. Il faut aligner ses meilleurs joueurs semaine après semaine, peu importe l’adversaire. Mais quand ils affrontent les gros, ils montrent qu’ils sont eux-mêmes les gros » a-t-il indiqué avant de poursuivre.

Lire aussi

Le PSG a trouvé le successeur de KvaratskheliaLe PSG a trouvé le successeur de Kvaratskhelia
PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiquesPSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques
« Le PSG réalise des performances exceptionnelles. Ce sont les doubles champions d’Europe en titre, à juste titre. Ils arrivent dans cette compétition comme favoris. C’est l’équipe à battre » a analysé Jermaine Pennant, lequel ne manque pas de rendre hommage au Paris Saint-Germain tout en précisant que cette gestion parfaite de Luis Enrique est rendue possible, selon lui, par la faiblesse du niveau en Ligue 1. Un constat qui s’entend mais qui n’empêche pas de saluer le niveau exceptionnel du PSG en Ligue des Champions depuis deux ans.
Articles Recommandés
Pierre Sage quitte Lens
OM

Fidèle à l’OL, Pierre Sage dit oui à l’OM

Jackpot En Vue Porto Et Linter Debarquent A Rennes
Rennes

Jackpot en vue, Porto et l'Inter débarquent à Rennes

Le Psg Envoie 70 Me Pour Un Defenseur Du Barca
PSG

Le PSG envoie 70 ME pour un défenseur du Barça

Indice Uefa Le Psg Rapproche La France Du Top 10
Coupe d'Europe

Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10

Fil Info

Fidèle à l’OL, Pierre Sage dit oui à l’OM
Jackpot en vue, Porto et l'Inter débarquent à Rennes
Le PSG envoie 70 ME pour un défenseur du Barça
Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10
Changement majeur à l'OM, McCourt prépare la vente
Surcoté, Messi est rayé de l’histoire du football
Le PSG a trouvé le successeur de Kvaratskhelia
Arsenal obligé de licencier 60 salariés
EdF : Zidane acte un gros forfait pour novembre

Derniers commentaires

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Olise si il part du Bayern, ca sera en été et en aucun cas en hiver.... à part dans la tete de sergio....

LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

Et quand le psg perdait, on disait que la faiblesse de la ligue 1 les empêchait de se préparer à l'intensité se ldc. faut choisir...

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Ferme ta gueule qu'est ce que tu viens comparer le Greenwood de Getafe au ballon d'or en puissance présenté par de zerbi, sur un nombre de buts en plus. En plus le mec tirait les penos et disparaissait dans les grands matchs. 4 buts contre le havre, des buts en début de saison, et ça termine en Turquie. Du bon surcoté, il n'y a qu'à marseille où on l'a considéré comme un top player. Mais ça c'est l'adn marseillais. Toujours dans la grande bouche. Des joueurs qui ont sombré puis qui ont rebondi y'en a plein sur les 5 dernières années Juste que le contexte et le climat de tchoin ne leur convenait pas. Y'a 1 an, tu parlais de finir a moins de 10 pts du PSG. Aujourd'hui tu proposes weah un cran plus haut pour améliorer le jeu de l'om 🤡😂🫵 Arrete de pisser face au vent.

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Tu vois une diffférence ? Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading