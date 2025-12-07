L'Atlético menace le PSG avec une offre géante

Convoité par le Paris Saint-Germain, Ayyoub Bouaddi vient d'être prolongé jusqu'en 2029 par le LOSC. De quoi bloquer tout départ en janvier ? Pas sûr. L'Atlético Madrid entend faire plier les Lillois avec une grosse offre.

Vendredi soir, l'atmosphère était légère et joyeuse à Lille. Le LOSC a dominé l'Olympique de Marseille 1-0 en championnat. L'autre bonne nouvelle de la soirée était l'officialisation de la prolongation de contrat d'Ayyoub Bouaddi . Le jeune milieu de 19 ans est lié avec les Dogues jusqu'en 2029 désormais. Une démarche indispensable pour les équipes d'Olivier Létang puisque le Paris Saint-Germain convoite le Franco-marocain depuis plusieurs mois. Avec ce nouveau bail XXL, Bouaddi doit pouvoir s'inscrire sur la durée à Lille.

L'Atlético veut Ayyoub Bouaddi dès janvier

Néanmoins, le soulagement ne va pas durer longtemps pour les dirigeants nordistes. Le site Fichajes indique que l'Atlético Madrid vise le recrutement d'Ayyoub Bouaddi au plus vite. Le club dirigé par Diego Simeone est séduit par le profil du jeune homme de 19 ans. Son activité sur le terrain, son physique solide et sa technique soyeuse feraient énormément de bien aux Colchoneros cette saison. Pour le club espagnol, le Lillois est le chainon manquant de son milieu de terrain actuel. De quoi pousser l'Atlético à sortir le grand jeu au mercato.

Le média espagnol révèle que les Madrilènes vont proposer 50 millions d'euros au LOSC en janvier. Ils pensent que la somme est suffisante pour convaincre Lille de vendre rapidement Bouaddi. Avec la crise des droits TV en cours actuellement, les Dogues auront du mal à refuser cette manne financière. Surtout, l'Atlético doit vite attaquer dans ce dossier pour écarter la concurrence européenne avec le PSG et les formations anglaises. Au vu de l'énorme potentiel montré par le jeune homme en championnat et en coupe d'Europe depuis la saison passée, difficile de faire autrement.