L'Atlético menace le PSG avec une offre géante

PSG07 déc. , 14:00
parMehdi Lunay
1
Convoité par le Paris Saint-Germain, Ayyoub Bouaddi vient d'être prolongé jusqu'en 2029 par le LOSC. De quoi bloquer tout départ en janvier ? Pas sûr. L'Atlético Madrid entend faire plier les Lillois avec une grosse offre.
Vendredi soir, l'atmosphère était légère et joyeuse à Lille. Le LOSC a dominé l'Olympique de Marseille 1-0 en championnat. L'autre bonne nouvelle de la soirée était l'officialisation de la prolongation de contrat d'Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de 19 ans est lié avec les Dogues jusqu'en 2029 désormais. Une démarche indispensable pour les équipes d'Olivier Létang puisque le Paris Saint-Germain convoite le Franco-marocain depuis plusieurs mois. Avec ce nouveau bail XXL, Bouaddi doit pouvoir s'inscrire sur la durée à Lille.

L'Atlético veut Ayyoub Bouaddi dès janvier

Néanmoins, le soulagement ne va pas durer longtemps pour les dirigeants nordistes. Le site Fichajes indique que l'Atlético Madrid vise le recrutement d'Ayyoub Bouaddi au plus vite. Le club dirigé par Diego Simeone est séduit par le profil du jeune homme de 19 ans. Son activité sur le terrain, son physique solide et sa technique soyeuse feraient énormément de bien aux Colchoneros cette saison. Pour le club espagnol, le Lillois est le chainon manquant de son milieu de terrain actuel. De quoi pousser l'Atlético à sortir le grand jeu au mercato.
Le média espagnol révèle que les Madrilènes vont proposer 50 millions d'euros au LOSC en janvier. Ils pensent que la somme est suffisante pour convaincre Lille de vendre rapidement Bouaddi. Avec la crise des droits TV en cours actuellement, les Dogues auront du mal à refuser cette manne financière. Surtout, l'Atlético doit vite attaquer dans ce dossier pour écarter la concurrence européenne avec le PSG et les formations anglaises. Au vu de l'énorme potentiel montré par le jeune homme en championnat et en coupe d'Europe depuis la saison passée, difficile de faire autrement.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge1
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Le PSG n'est plus un EHPAD !

OM : Un international marocain à 185.000 euros par mois, tout s'écroule

Le problème de Marseille c est toujours d août a novembre on grandes bouches et après il joue les soumis....Lens PSG...avant Montpellier Monaco Lille. Triste...pourtant un milliardaire américain......j espère pour eux au moins une cup...car 1989 c est long ....championnat 2010....incroyable.........après il y a le trophée des champions ca c est cadeau...

Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

Si il avait pas un salaire monstrueux il serait déjà a L OM avec une triplette aubam, greewood, salah ça serait monstrueux

Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

Et pourtant paris étais intéressé avant qu'il prolonge

Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

Il a 33 ans de naissance, mais pépin musculaire il a que 25 ans, salah il est jamais blessé il a jamais eu de pépin musculaire dans un championnat qui est 4 fois plus rude que notre L1

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

