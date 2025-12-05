Le LOSC réalise un coup de force avant de jouer l'OM

Juste avant le match face à l’OM, Lille a coupé court à toutes les rumeurs en annonçant la prolongation de son grand espoir Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans est courtisé ardemment par le PSG notamment, mais Lille voulait absolument lui prolonger son contrat pour garder la main sur ce dossier. Résultat, l’international espoirs tricolore s’est engagé jusqu’en 2029 avec le LOSC. Cela va permettre à Olivier Letang d’être tranquille pour cet hiver, et pourquoi pas en demander une somme supérieure à 50 ME l’été prochain.