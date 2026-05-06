Joao Pinheiro ICONSPORT_365797_0309

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

PSG06 mai , 23:22
parCorentin Facy
4
Le PSG a décroché ce mercredi sa place pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Mais un fait de match fait polémique après ce match nul contre le Bayern Munich (1-1), le possible penalty oublié pour les Allemands en première mi-temps.
A la suite d’un dégagement de Marquinhos, Joao Neves a très clairement touché le ballon de la main, laquelle était très décollée du corps. Malgré une forte pression des joueurs du Bayern Munich au moment de l’action, Joao Pinheiro n’a pas bronché. L’arbitre portugais de cette demi-finale retour de Ligue des Champions n’a même pas été voir les images pour constater à la VAR s’il avait commis ou pas une erreur. Une grosse polémique en Allemagne et pour Vincent Kompany, lequel était fou de rage à cet instant de la partie alors que le PSG menait déjà 0-1 dans cette deuxième manche entre les deux équipes.
Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour a avoué ne pas avoir bien compris le choix de l’arbitre. Surtout, c’est le manque de cohérence des arbitres en Europe d’un match à l’autre qui agace. « Il n’y a pas de cohérence » pointe l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, avant de poursuivre. « D’autant plus que sur l’action du match aller, ça touchait une partie du corps et ensuite la main. Là c’est à bout portant, et ça ne touche que la main » souligne notre confère de Canal+, qui estime que si le penalty du match aller a été sifflé contre Alphonso Davies, celui-ci aurait dû l’être également.

Un potentiel penalty qui fait débat

Présent lors du débat, Samir Nasri a lui temporisé, estimant que le ballon allait à l’opposé du but du PSG sur l’action de Joao Neves, ce qui explique peut-être pourquoi Joao Pinheiro n’a pas bronché. Quoi qu’il en soit, ce fait de match risque de faire couler beaucoup d’encre, en France mais plus encore en Allemagne. Pour les supporters parisiens, peu importe puisque l’essentiel est bien ailleurs avec une nouvelle qualification en finale de Ligue des Champions. Ce sera le 30 mai prochain à Budapest contre Arsenal.
Articles Recommandés
Al Khelaïfi ICONSPORT_365292_0947
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des demi-finales retour

ICONSPORT_365797_0246
Ligue des Champions

LdC : Le PSG encore en finale !

ICONSPORT_279023_0094
OM

OM : Bilal Nadir s'en va et réclame le pactole

Fil Info

06 mai , 23:34
PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »
06 mai , 23:02
LdC : Programme TV et résultats des demi-finales retour
06 mai , 23:01
LdC : Le PSG encore en finale !
06 mai , 22:30
OM : Bilal Nadir s'en va et réclame le pactole
06 mai , 22:00
L’ASSE ouvre son mercato par un gros râteau
06 mai , 21:44
PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé
06 mai , 21:30
Aucune pression pour Arteta, son avenir est assuré
06 mai , 21:16
Dembélé place le PSG en tête en moins de 3 minutes ! (vidéo)
06 mai , 21:00
OM : Greenwood pousse Beye à bout, l'entraînement arrêté

Derniers commentaires

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Bravo au PSG pour cette victoire acquise au cours d'une adversité sans commune mesure tels que les 6 premiers tirs cadrés en 6 buts ce record ne sera jamais égalé. Donc un PSG qui rentre de nouveau dans l'histoire avec une seconde finale de LDC d'affilé 100% mérité, elle ne souffre d'absoluement aucune contestation que ce soit le péno sur Davies à l'aller, le non rouge de Pacho et au retour, le JJ inexistant de Kane le non rouge de Nuno, le non péno sur la main de Neves. Vraiment une victoire splendide acquise dans la plus grande des logiques tant le pSG a éclaté la planète football par sont alent et le recrutement décisif de Pinheiro cet hiver qui achangé la face de cet équipe sur cette demi retour. Encore un ENORME BRAVO au PSG quel équipe, quel qualif, quel mérite.

LdC : Le PSG encore en finale !

Allez PANAME on va réussir la 2 ème !!!😍😍😍😍😍

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

On a l'impression qu'il a l'air plutôt de lever le bras pour se protéger le visage de peur de se prendre le ballon en pleine tronche.

PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

La décision de ne pas donner de penalty relève pourtant d'une logique élémentaire. Ce que bcp oublient, c'est que quand on se pose la question de savoir si une main involontaire est et pardonnable ou pas, c'est pour éviter que des joueurs jouent avec les règles pour contrer des tirs ou des passes adverses en positionnant leurs bras de telle sorte qu'ils risquent de toucher le ballon avec leur main sans que ça paraisse volontaire. A partir du moment où le ballon qui touche la main a été tiré par un coéquipier, il n'y a aucune raison de suspecter une telle manoeuvre. Donc peu importe que le bras soit décollé du corps ou pas. Oui, le bras de JN était totalement décollé, mais il n'est pas suspect d'avoir cherché à intercepter le tir de Vitinha.

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Et bah sans toi le PSG est génial ! J'ai vu mon 1er match au parc avec Bats dans les buts, j'ai vécu les années 90 de gala puis les années 2000 de galère et je savoure comme jamais en ce moment.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading