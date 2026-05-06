L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Le PSG a décroché ce mercredi sa place pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Mais un fait de match fait polémique après ce match nul contre le Bayern Munich (1-1), le possible penalty oublié pour les Allemands en première mi-temps.

A la suite d’un dégagement de Marquinhos, Joao Neves a très clairement touché le ballon de la main , laquelle était très décollée du corps. Malgré une forte pression des joueurs du Bayern Munich au moment de l’action, Joao Pinheiro n’a pas bronché. L’arbitre portugais de cette demi-finale retour de Ligue des Champions n’a même pas été voir les images pour constater à la VAR s’il avait commis ou pas une erreur. Une grosse polémique en Allemagne et pour Vincent Kompany, lequel était fou de rage à cet instant de la partie alors que le PSG menait déjà 0-1 dans cette deuxième manche entre les deux équipes.

Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour a avoué ne pas avoir bien compris le choix de l’arbitre. Surtout, c’est le manque de cohérence des arbitres en Europe d’un match à l’autre qui agace. « Il n’y a pas de cohérence » pointe l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, avant de poursuivre. « D’autant plus que sur l’action du match aller, ça touchait une partie du corps et ensuite la main. Là c’est à bout portant, et ça ne touche que la main » souligne notre confère de Canal+, qui estime que si le penalty du match aller a été sifflé contre Alphonso Davies, celui-ci aurait dû l’être également.

Un potentiel penalty qui fait débat

Présent lors du débat, Samir Nasri a lui temporisé, estimant que le ballon allait à l’opposé du but du PSG sur l’action de Joao Neves, ce qui explique peut-être pourquoi Joao Pinheiro n’a pas bronché. Quoi qu’il en soit, ce fait de match risque de faire couler beaucoup d’encre, en France mais plus encore en Allemagne. Pour les supporters parisiens, peu importe puisque l’essentiel est bien ailleurs avec une nouvelle qualification en finale de Ligue des Champions. Ce sera le 30 mai prochain à Budapest contre Arsenal.