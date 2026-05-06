PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

Bravo au PSG pour cette victoire acquise au cours d'une adversité sans commune mesure tels que les 6 premiers tirs cadrés en 6 buts ce record ne sera jamais égalé. Donc un PSG qui rentre de nouveau dans l'histoire avec une seconde finale de LDC d'affilé 100% mérité, elle ne souffre d'absoluement aucune contestation que ce soit le péno sur Davies à l'aller, le non rouge de Pacho et au retour, le JJ inexistant de Kane le non rouge de Nuno, le non péno sur la main de Neves. Vraiment une victoire splendide acquise dans la plus grande des logiques tant le pSG a éclaté la planète football par sont alent et le recrutement décisif de Pinheiro cet hiver qui achangé la face de cet équipe sur cette demi retour. Encore un ENORME BRAVO au PSG quel équipe, quel qualif, quel mérite.
Allez PANAME on va réussir la 2 ème !!!😍😍😍😍😍
On a l'impression qu'il a l'air plutôt de lever le bras pour se protéger le visage de peur de se prendre le ballon en pleine tronche.
La décision de ne pas donner de penalty relève pourtant d'une logique élémentaire. Ce que bcp oublient, c'est que quand on se pose la question de savoir si une main involontaire est et pardonnable ou pas, c'est pour éviter que des joueurs jouent avec les règles pour contrer des tirs ou des passes adverses en positionnant leurs bras de telle sorte qu'ils risquent de toucher le ballon avec leur main sans que ça paraisse volontaire. A partir du moment où le ballon qui touche la main a été tiré par un coéquipier, il n'y a aucune raison de suspecter une telle manoeuvre. Donc peu importe que le bras soit décollé du corps ou pas. Oui, le bras de JN était totalement décollé, mais il n'est pas suspect d'avoir cherché à intercepter le tir de Vitinha.
Et bah sans toi le PSG est génial ! J'ai vu mon 1er match au parc avec Bats dans les buts, j'ai vécu les années 90 de gala puis les années 2000 de galère et je savoure comme jamais en ce moment.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Bayern Munich want a penalty after the ball strikes the arm of Joao Neves. Their claims are waved away.
Ya penalty matin midi soir, bordel !!!! Mais quelle honte !! #FCBPSG