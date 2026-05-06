PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

La décision de ne pas donner de penalty relève pourtant d'une logique élémentaire. Ce que bcp oublient, c'est que quand on se pose la question de savoir si une main involontaire est et pardonnable ou pas, c'est pour éviter que des joueurs jouent avec les règles pour contrer des tirs ou des passes adverses en positionnant leurs bras de telle sorte qu'ils risquent de toucher le ballon avec leur main sans que ça paraisse volontaire. A partir du moment où le ballon qui touche la main a été tiré par un coéquipier, il n'y a aucune raison de suspecter une telle manoeuvre. Donc peu importe que le bras soit décollé du corps ou pas. Oui, le bras de JN était totalement décollé, mais il n'est pas suspect d'avoir cherché à intercepter le tir de Vitinha.