ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Lamine Yamal au PSG, « ça peut aller très vite »

PSG21 nov. , 18:00
parEric Bethsy
1
Alors que des rumeurs placent le Paris Saint-Germain à l’affût, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal n’est pas près de signer au club francilien. Mais rien n’est à exclure pour les prochaines années.
On ne peut pas dire que Lamine Yamal corresponde à la politique de recrutement du Paris Saint-Germain. Avec le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale a cessé d’empiler les stars au sein de son effectif. Des rumeurs ont pourtant annoncé l’ailier du FC Barcelone dans le viseur parisien. L’Espagnol est effectivement suivi, confirme le journaliste Fabrice Hawkins, qui précise tout de même que son arrivée n’est pas envisageable à l’heure actuelle.
A une époque, Messi était très loin et...
- Fabrice Hawkins
« Je vous garantis qu'aujourd'hui, Yamal est très, très loin du PSG. Même s’il a un agent qui est très proche du Paris Saint-Germain, dans l’architecture actuelle, avec le coach et le directeur sportif actuels, il est loin, a tempéré le spécialiste mercato de RMC sur la chaîne YouTube de Canal Supporter. Après, il est très jeune. Qu’adviendra-t-il dans cinq ans ? On ne sait pas. Dans deux ou trois ans, ça peut aller très vite. Messi aussi, à une époque il était très, très loin du PSG et il s’en est rapproché. Aujourd’hui oui, c’est très prématuré de parler de Lamine Yamal au PSG même si c’est quand même un joueur qui est suivi. Je ne doute pas qu'au Qatar ils l’apprécient énormément. »
« Aujourd’hui, il n'entre tout simplement pas dans les plans mais si un jour il y entre, il faut que ce soit toujours Luis Enrique le coach, ou même s’il est parti il faut que ce soit toujours la même philosophie de recrutement de jeu. Si c’est le cas et qu'il coûte toujours 200 millions d’euros, mais qu'il faut aller le chercher parce que tu as un vrai déficit, je pense que le PSG ne s’interdirait pas dans ce contexte-là, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de "si", c'est quand même très hypothétique aujourd'hui », a insisté le journaliste afin d’éviter toute enflammade sur le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2031.
1
Articles Recommandés
magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000
ASSE

Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone

ICONSPORT_277701_0099
OM

L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire

ICONSPORT_269074_0032
OL

OL : Les supporters votent pour la signature de ces deux joueurs

ICONSPORT_267586_0027
PSG

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Fil Info

14:00
Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone
13:40
L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire
13:20
OL : Les supporters votent pour la signature de ces deux joueurs
13:00
Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG
12:40
OM : Longoria vire la Juventus de son bureau
12:20
OL : John Textor récompensé, ça fait scandale à Lyon
12:00
Le PSG s'excite pour une petite merveille nantaise
11:30
Après le Paris FC, Bernard Arnault débarque au Real Madrid
11:00
PSG : Le groupe face au Havre dévoilé, Dembélé absent

Derniers commentaires

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

je suis d'accord avec toi sur la faiblesse du milieu, pour le reste non. Deja l'effectif au complet c'est anormal si ca fini pas dans les 4 . Hier on a vu une equipe realiste, bonne en transition qui a su tactiquement laisser nice se casser les dents. Je pense que cet hiver l'arrivée d'un milieu costaud, d'impact va apporter un plus qu'ils ont identifié le soucis de cette année. Par contre ne pas noter les sortie de balle maitrisées, la pagaille de but et dire qu'ils ont pas tops, c'est un peu abusé je trouve A aucun moment l'OM est en danger hier

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

C'est justement quand on sait les défauts d'un joueur qu'il faut saluer ses efforts afin de se surpasser. Greenwood sera peut être un jour aussi fort que Dembelé mais il a encore du chemin à parcourir et des trophées à remporter.

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Rires, et bien chacun ses critères. Mais ne porte pas la poisse à Greenwood hein.

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Rires, oui de même que des statistiques et son côté décisif en coupe d'Europe et en ligue 1 ne veulent rien dire non plus.

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Il a pas tord les marseillais il ont quand même beaucoup de réussite et la roue tourne toujours personnellement il m'impressionnes pas c'est sévère ce score honnêtement le milieu des marseillais est faible c'est leur point faible le Gomes il est nul ce mec beaucoup de déchet beaucoup de passe ratée j'ai des doute sur cette équipe à être dans les 4 premier c'est de janvier à mars qui va être décisif !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading