Lamine Yamal au PSG, « ça peut aller très vite »

Alors que des rumeurs placent le Paris Saint-Germain à l’affût, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal n’est pas près de signer au club francilien. Mais rien n’est à exclure pour les prochaines années.

On ne peut pas dire que Lamine Yamal corresponde à la politique de recrutement du Paris Saint-Germain . Avec le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale a cessé d’empiler les stars au sein de son effectif. Des rumeurs ont pourtant annoncé l’ailier du FC Barcelone dans le viseur parisien. L’Espagnol est effectivement suivi, confirme le journaliste Fabrice Hawkins, qui précise tout de même que son arrivée n’est pas envisageable à l’heure actuelle.

A une époque, Messi était très loin et... - Fabrice Hawkins

Je vous garantis qu'aujourd'hui, Yamal est très, très loin du PSG. Même s’il a un agent qui est très proche du Paris Saint-Germain, dans l’architecture actuelle, avec le coach et le directeur sportif actuels, il est loin, a tempéré le spécialiste Après, il est très jeune. Qu’adviendra-t-il dans cinq ans ? On ne sait pas. Dans deux ou trois ans, ça peut aller très vite. Messi aussi, à une époque il était très, très loin du PSG et il s’en est rapproché. Aujourd’hui oui, c’est très prématuré de parler de Lamine Yamal au PSG même si c’est quand même un joueur qui est suivi. Je ne doute pas qu'au Qatar ils l’apprécient énormément. » , a tempéré le spécialiste mercato de RMC sur la chaîne YouTube de Canal Supporter.. »

« Aujourd’hui, il n'entre tout simplement pas dans les plans mais si un jour il y entre, il faut que ce soit toujours Luis Enrique le coach, ou même s’il est parti il faut que ce soit toujours la même philosophie de recrutement de jeu. Si c’est le cas et qu'il coûte toujours 200 millions d’euros, mais qu'il faut aller le chercher parce que tu as un vrai déficit, je pense que le PSG ne s’interdirait pas dans ce contexte-là, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de "si", c'est quand même très hypothétique aujourd'hui », a insisté le journaliste afin d’éviter toute enflammade sur le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2031.