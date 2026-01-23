psg 3 clubs foncent sur beraldo la juve concernee iconsport 266997 0047 397816

Le PSG a une touche pour refourguer Beraldo

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo garde une certaine cote sur le marché des transferts. Le défenseur central intéresse maintenant le Panathinaïkos, prêt à lancer une offensive avant la fin du mercato hivernal.
Ce n’est pas forcément le rendez-vous le plus excitant de la saison pour le Paris Saint-Germain. Mais Lucas Beraldo, lui, attend sûrement avec impatience le déplacement à Auxerre ce vendredi soir. Le défenseur central de 22 ans est annoncé titulaire pour cette première rencontre de la 19e journée de Ligue 1. L’information est loin d’être anecdotique pour le Brésilien en manque de temps de jeu. Cette saison, l’ancien joueur de São Paulo n’a disputé que 11 matchs toutes compétitions confondues, et aucun en Ligue des Champions.

Beraldo convoité en Grèce

Autrement dit, Lucas Beraldo n’est jamais aligné lors des parties les plus importantes. Sa présence ne sert qu’à soulager les titulaires dans un calendrier chargé. Il n’est pas difficile d’imaginer la déception, voire la frustration de l’international brésilien, qui plus est à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Un départ cet hiver pourrait lui permettre de se relancer, d’autant que Lucas Beraldo ne manque pas de sollicitations. On parlait notamment d’un intérêt de Fenerbahçe en Turquie. Et quelques jours plus tard, une information relayée par TransferFeed évoque une possible approche du Panathinaïkos.
L’actuel cinquième du championnat grec aimerait s’offrir les services du Parisien dont la valeur est estimée à 20 millions d’euros. C’est d’ailleurs le montant déboursé par le Paris Saint-Germain pour le recruter en janvier 2024. Depuis, le défenseur capable d’évoluer sur le côté gauche ne s’est jamais imposé, probablement à cause de sa fébrilité dans les duels. Reste à savoir si l’entraîneur francilien Luis Enrique acceptera de s’en séparer, et si le joueur se décidera à partir. Ce n’était pas la tendance en début de mercato.
L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
