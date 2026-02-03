ICONSPORT_267765_0367
Patrick Zabi

Le Paris FC lâche 25 ME pour « Zabi la magie »

Paris FC03 févr. , 19:20
parQuentin Mallet
2
En préparation de la saison prochaine, le Paris FC a déjà frappé un très gros coup en lâchant 25 millions d'euros pour recruter le jeune milieu de terrain rémois, Patrick Zabi.
Le Paris FC est encore loin d'avoir son maintien en Ligue 1 en poche, pour autant, cela n'empêche pas les dirigeants de commencer à dessiner les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Et pour ce faire, ils n'y vont pas de main morte. Comme l'indique L'Equipe, l'écurie francilienne a convaincu le Stade de Reims de lâcher sa pépite Patrick Zabi (19 ans) contre un chèque… de 25 millions d'euros.
Un montant colossal pour un joueur qui évolue encore en Ligue 2, mais qui correspond à la montée des enchères créée par les sollicitations étrangères, notamment de Newcastle en Premier League. Pour rappel, Reims avait déboursé seulement 100 000 euros en janvier 2025 pour le recruter en provenance de l'Ivoire FC. Cette saison, il compte 21 apparitions (2 buts, 3 passes décisives). Quant au Paris FC, la direction sportive voulait absolument recruter Patrick Zabi, aussi appelé « Zabi la magie », depuis l'été dernier et avait formulé plusieurs offres, toutes refusées. Le milieu de terrain ivoirien arrivera toutefois dans la capitale une fois la saison en cours terminée, soit l'été prochain.
E. Zabi Gueu

E. Zabi Gueu

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 19 Milieu

Ligue 2

2025/2026
Matchs18
Buts1
Passes décisives2
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

On en parle de l'ambiance de merde ? C'est ca le velodrome ? On entend rien. lol

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Ca n'a pas pas loupé.. Une honte il trouve le moyen de mettre jaune donc c'est qu'il a vu la faute mais il estime que ca ne vaut pas rouge alors qu'il y a semelle + blessure... 🤢🤢

OM - Rennes : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Un cadeau et un Rennes pitoyable c'était annoncé ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions 😂

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Hakimi va donc prendre plusieurs match pour un léger contact et Nwaneri va se contenter d'un jaune pour une grosse semelle qui de plus est a blessé l'adversaire. Arbitrage à 2 vitesses 🤢🤢🤢 A quel moment sous prétexte que c'est les 8e tu n'as pas de VAR c'est quoi l'excuse ?!

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Encore greewood

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

