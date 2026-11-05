La nouvelle star du PSG a déjà deux offres

La Ligue des Champions permet aux jeunes du PSG de se faire un nom en Europe très rapidement. A 17 ans, David Boly s'est fait remarquer et Paris va devoir lutter pour le faire passer pro.

A seulement 17 ans, David Boly s’est offert un énorme coup de projecteur cette semaine à Villarreal. Habitué à la Youth League, dont il avait disputé tous les matchs jusqu’à présent, le latéral droit était dans le groupe de Luis Enrique pour cette rencontre largement remportée par le Paris SG. Et ce succès net a permis à Boly d’entrer en jeu à 20 minutes de la fin pour remplacer Achraf Hakimi, qui avait bien gagné le droit de souffler. Et cette première en Ligue des Champions s’est immédiatement traduite par un but, digne de la réussite du Marocain de ces dernières semaines.

Après ses premières 20 minutes chez les pros contre Le Havre le week-end précédent, David Boly gratte du temps de jeu et confirme ainsi toutes les belles paroles dites à son sujet ces derniers mois. Le natif de Colombes se retrouve en plus dans une situation contractuelle qui peut faire tourner les têtes, puisqu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Selon L’Equipe, cette situation provoque l’intérêt immédiat de l’Eintracht Francfort mais aussi d’autres clubs de Ligue 1 qui se disent qu’il y a une occasion en or à saisir. Francfort envisage de griller tout le monde en finalisant un transfert dès le mois de janvier, afin de s’assurer que le PSG ne laisse pas partir un joueur à zéro euro. Mais le quotidien sportif le précise, le club de la capitale n’a aucunement l’intention de laisser filer un grand espoir de sa formation à un poste où il n’a pas trop de monde.

Mais pour David Boly, l’idée première est de rester au PSG, et Luis Campos vient de lui faire une offre pour prolonger son contrat, après des mois de discussions. Le double champion d’Europe a probablement fait un effort financier pour convaincre le Franco-Ivoirien de s’engager sur le long terme avec Paris. Une issue positive semble donc sur la bonne voie, même s’il faut aussi se méfier, car plusieurs jeunes parisiens ont déjà tourné le dos à leur club formateur pour partir libre devant des offres importantes de la part de clubs européens ces dernières années.