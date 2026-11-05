Aller au contenu
La nouvelle star du PSG a déjà deux offres

La nouvelle star du PSG a déjà deux offres

PSG
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La Ligue des Champions permet aux jeunes du PSG de se faire un nom en Europe très rapidement. A 17 ans, David Boly s'est fait remarquer et Paris va devoir lutter pour le faire passer pro.
A seulement 17 ans, David Boly s’est offert un énorme coup de projecteur cette semaine à Villarreal. Habitué à la Youth League, dont il avait disputé tous les matchs jusqu’à présent, le latéral droit était dans le groupe de Luis Enrique pour cette rencontre largement remportée par le Paris SG. Et ce succès net a permis à Boly d’entrer en jeu à 20 minutes de la fin pour remplacer Achraf Hakimi, qui avait bien gagné le droit de souffler. Et cette première en Ligue des Champions s’est immédiatement traduite par un but, digne de la réussite du Marocain de ces dernières semaines.
Après ses premières 20 minutes chez les pros contre Le Havre le week-end précédent, David Boly gratte du temps de jeu et confirme ainsi toutes les belles paroles dites à son sujet ces derniers mois. Le natif de Colombes se retrouve en plus dans une situation contractuelle qui peut faire tourner les têtes, puisqu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison.
Selon L’Equipe, cette situation provoque l’intérêt immédiat de l’Eintracht Francfort mais aussi d’autres clubs de Ligue 1 qui se disent qu’il y a une occasion en or à saisir. Francfort envisage de griller tout le monde en finalisant un transfert dès le mois de janvier, afin de s’assurer que le PSG ne laisse pas partir un joueur à zéro euro. Mais le quotidien sportif le précise, le club de la capitale n’a aucunement l’intention de laisser filer un grand espoir de sa formation à un poste où il n’a pas trop de monde.
Mais pour David Boly, l’idée première est de rester au PSG, et Luis Campos vient de lui faire une offre pour prolonger son contrat, après des mois de discussions. Le double champion d’Europe a probablement fait un effort financier pour convaincre le Franco-Ivoirien de s’engager sur le long terme avec Paris. Une issue positive semble donc sur la bonne voie, même s’il faut aussi se méfier, car plusieurs jeunes parisiens ont déjà tourné le dos à leur club formateur pour partir libre devant des offres importantes de la part de clubs européens ces dernières années.
Articles Recommandés
Ligue 3
Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 12e journée

Ol Penalty Oublie Sur Tolisso Les Lyonnais Enragent
OL

OL : Penalty oublié sur Tolisso, les Lyonnais enragent

Monaco Nordsjaelland Les Compos 21h00 Sur Canal Foot
Europa Conference League

Monaco - Nordsjælland : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Bayer Leverkusen Om Les Compos 21h00 Sur Canal
Europa League

Bayer Leverkusen - OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Fil Info

OL : Penalty oublié sur Tolisso, les Lyonnais enragent
Monaco - Nordsjælland : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
Bayer Leverkusen - OM : les compos (21h00 sur Canal+)
Yacine Sossé Alaoui nommé président-directeur général du HAC
Lens protégé par les médias, ils accusent
PSG : Joao Neves veut un contrat à vie à Paris
TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
TV : Real Sociedad-OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
Didier Deschamps a refusé Manchester United

Derniers commentaires

PSG : Joao Neves veut un contrat à vie à Paris

On va lui faire

« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid

Fragile 25Cent 😂

« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid

Néfaste pour les équipes adverses.

Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol

bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....

Lens protégé par les médias, ils accusent

Les clubs francais essaient de jouer comme le psg pensant que cela va leur permettre de s’en sortir. Sauf que c’est pas possible quand on n’ Et pateil pora pas le quart de la moitié de l’aisance technique des joueurs du psg. Et pareil pour les entraineurs. Le dhéma de jeu doit etre fonction des capacités des uns et des autres. Ce fut le cas cela ne l’est plus.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading