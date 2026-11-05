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Lens protégé par les médias, ils accusent

Lens protégé par les médias, ils accusent

Lens
parClaude Dautel
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Le RC Lens a pris un 1-9 historique mercredi soir à Bollaert face à Côme. Une telle claque suscite forcément des commentaires, mais les Sang et Or échappent au déluge de critiques qui seraient tombés sur d'autres clubs français après un tel carnage.
Dans la foulée de la déroute lensoise contre l'équipe de Cesc Fabregas, Daniel Riolo est monté au créneau non pas pour s'en prendre au club nordiste, mais plus globalement au football français. « J'ai l'impression qu'on parle dans le vent depuis deux ans. Le foot français est en train d'être déclassé, un déclassement terrible et j'ai l'impression qu'on ne veut pas l'entendre. Le choc est brutal ! On est en pleine crise, attention », a lancé le journaliste de RMC. Des propos qui ont fait du bruit, car Daniel Riolo a été attaqué sur sa proximité possible avec Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens. Alors, forcément, quelques commentaires ont été très caustiques.
Pour Mohamed Toubache-Ter, il y a explicitement deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit du RC Lens. « C’est tout de même assez sidérant de voir à quel point les médias sont très très cool avec Lens depuis hier soir. Marseille ? C’est édition spéciale. PSG ? C’est édition spéciale. Lyon ? Idem Nice ? Ineos est le pb. Strasbourg ? Le pb de la multipropriété !! », a lancé l'insider. Le très populaire compte Espoirs du Football a lui aussi suivi ce chemin et a fait savoir son étonnement après ces remarques consécutives au 1-9 contre la formation de Cesc Fabregas.
« La mansuétude de l’After Foot, et plus particulièrement de son éditorialiste vedette, vis-à-vis du RC Lens est très problématique. Il suffit de lire les réactions ce matin pour comprendre que ce n’est pas une vue de l’esprit, mais un sentiment partagé par de nombreux auditeurs, lensois ou non d'ailleurs. Hier, après le 1-9 subi à domicile, c’est essentiellement le football français qui a été pointé du doigt. Le propriétaire est épargné, tout comme le directeur sportif et l’entraîneur (...) Le problème survient surtout lorsque le fait de prendre systématiquement parti pour Oughourlian empêche toute critique et conduit à des analyses biaisées. Comme s'il fallait absolument épargner le président lensois de toute critique, même justifiée », constate l'observateur.
Pour la Source Parisienne, qui est un relais officieux du PSG sur X (anciennement Twitter), la position de Daniel Riolo sur le RC Lens est grotesque : « Le mec marchait main dans la main avec Textor et Oughourlian. Il était leur relais dans les médias depuis 5 ans, et aujourd’hui il veut les lâcher d’un coup. C’est fantastique, continuez comme ça (...) Dire que certains consultants ont voulu donner les rênes du foot français à ces gens, lui et Textor, que cela vous serve de leçon. Plus jamais ».
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