La masterclass du PSG avec Barcola

Bradley Barcola et ses envies de départ, c'est ce qu'a du gérer le PSG l'été dernier. Le club parisien a réussi son coup, mais devra en tenir compte pour la prolongation du joueur.

Joueur le plus utilisé en attaque au PSG sur l’année 2025, Bradley Barcola ne peut en théorie pas se plaindre de son temps de jeu. Mais l’attaquant parisien ne voit pas les choses ainsi et il a eu beaucoup de mal à digérer sa descente dans la hiérarchie de Luis Enrique. En janvier 2025, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien lyonnais a clairement perdu sa place de titulaire au profit du Géorgien mais aussi d’un Désiré Doué qui a fini la saison en boulet de canon.

Plus de place à droite ni à gauche, Barcola s’est posé des questions sur son avenir malgré son temps de jeu encore très conséquent et la victoire du club parisien en Ligue des Champions. Cela a donné lieu à quelques rumeurs sur son avenir, mais rien qui ne soit allé trop loin.

Et il s’agit d’un petit exploit de la part du PSG, car ce désir de transfert n’a pas été ébruité par le club de la capitale alors qu’il était bien réel. C’est ce que confie Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC, à propos de l’été dernier. « La question s’est posée. Ça n’a pas fait beaucoup d’écho dans les médias parce que le club l’a bien géré. En communication, c’est une masterclass. Ils ont réussi à mettre comme une soupape sur quelque chose qui aurait pu faire plus de bruit. Barcola s’est posé de vraies questions. Il était performant, on lui met Kvara dans les pattes qui devient titulaire. Il y a l’émergence de Doué. Des petites choses qui frustrent un joueur », a souligné le journaliste dans un entretien avec Canal Supporters.

Si aucun départ n’est envisagé pour le mois de janvier, les discussions pour une prolongation ont débuté, mais ce sera certainement un dossier compliqué pour le PSG, qui sait bien que les clubs européens tournent autour de Barcola. « Le Bayern Munich, Liverpool ont fait des avances très poussées. Lui s’est sérieusement posé la question. Il faudra suivre avec attention le dossier de la prolongation », a souligné Fabrice Hawkins, pour qui ce dossier sera certainement l’un des plus délicats à négocier pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.