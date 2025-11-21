ICONSPORT_276170_0957

La masterclass du PSG avec Barcola

PSG21 nov. , 9:20
parGuillaume Conte
1
Bradley Barcola et ses envies de départ, c'est ce qu'a du gérer le PSG l'été dernier. Le club parisien a réussi son coup, mais devra en tenir compte pour la prolongation du joueur. 
Joueur le plus utilisé en attaque au PSG sur l’année 2025, Bradley Barcola ne peut en théorie pas se plaindre de son temps de jeu. Mais l’attaquant parisien ne voit pas les choses ainsi et il a eu beaucoup de mal à digérer sa descente dans la hiérarchie de Luis Enrique. En janvier 2025, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien lyonnais a clairement perdu sa place de titulaire au profit du Géorgien mais aussi d’un Désiré Doué qui a fini la saison en boulet de canon. 
Plus de place à droite ni à gauche, Barcola s’est posé des questions sur son avenir malgré son temps de jeu encore très conséquent et la victoire du club parisien en Ligue des Champions. Cela a donné lieu à quelques rumeurs sur son avenir, mais rien qui ne soit allé trop loin. 
Et il s’agit d’un petit exploit de la part du PSG, car ce désir de transfert n’a pas été ébruité par le club de la capitale alors qu’il était bien réel. C’est ce que confie Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC, à propos de l’été dernier. « La question s’est posée. Ça n’a pas fait beaucoup d’écho dans les médias parce que le club l’a bien géré. En communication, c’est une masterclass. Ils ont réussi à mettre comme une soupape sur quelque chose qui aurait pu faire plus de bruit. Barcola s’est posé de vraies questions. Il était performant, on lui met Kvara dans les pattes qui devient titulaire. Il y a l’émergence de Doué. Des petites choses qui frustrent un joueur », a souligné le journaliste dans un entretien avec Canal Supporters. 
Si aucun départ n’est envisagé pour le mois de janvier, les discussions pour une prolongation ont débuté, mais ce sera certainement un dossier compliqué pour le PSG, qui sait bien que les clubs européens tournent autour de Barcola. « Le Bayern Munich, Liverpool ont fait des avances très poussées. Lui s’est sérieusement posé la question. Il faudra suivre avec attention le dossier de la prolongation », a souligné Fabrice Hawkins, pour qui ce dossier sera certainement l’un des plus délicats à négocier pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. 

Lire aussi

Le Qatar et le PSG, le médecin des Bleus pète un plombLe Qatar et le PSG, le médecin des Bleus pète un plomb
Nasser Al-Khelaïfi est fier d’Hakimi, roi du Maroc et du PSGNasser Al-Khelaïfi est fier d’Hakimi, roi du Maroc et du PSG
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading