L1 ‍: Le cowboy Textor contre le tyran Al-Khelaïfi, la vidéo surréaliste

La dernière attribution des droits TV l'été dernier a été chaotique et surtout polémique. Le choix du ticket DAZN-beIN n'a pas plu à tout le monde en Ligue 1. La réunion décisive a été très tendue avec un échange mythique entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi.

Plus les mois passent et plus le choix de DAZN comme diffuseur principal de la Ligue 1 est regretté amèrement. La plateforme britannique ne séduit pas le public français avec seulement 500 000 abonnés à ce jour. En plus, la chaîne détentrice de 8 matchs sur 9 par week-end rechigne désormais à payer les clubs. Elle a bloqué le versement de 35 millions d'euros en février, mettant le football français sous pression. Et si la LFP devait créer son propre média pour diffuser les matchs ? L'idée fait son chemin après avoir déjà été proposée l'été dernier. Les présidents de clubs avaient finalement opté pour le ticket DAZN-beIN pour les 9 matchs de Ligue 1.

Un échange lunaire entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi

La décision finale a été prise au cours d'une réunion le 14 juillet dernier. Mais, ce jour de fête nationale n'a pas été joyeux entre les différents décideurs du football français. L'Equipe a rapporté en détail l'énorme tension ce jour-là. Avec sa double casquette d'homme du PSG et de BeIN, Nasser Al-Khelaifi a énervé Joseph Oughourlian (Lens) et John Textor (OL). Partisan de la création d'une chaine par la LFP, l'Américain s'est confronté directement au boss du PSG. Les deux hommes se sont interpellés avec un langage étonnant. Un moment particulier mais bien réel puisque France 2 a proposé la version audio-vidéo dans son journal de 20 heures.

« John, si tu es le meilleur expert, alors viens avec la garantie, mets-la dans ta plateforme et je serai le premier à voter pour, je te le promets. […] Si tu as l'argent, viens maintenant, mets-le », indiquait d’abord Nasser Al-Khelaifi. « Donc mon opinion ne compte pas si je ne signe pas de chèque ? », lui rétorquait John Textor avant une montée en puissance. « Si nous manquons de temps, peut-être qu'un autre président que Nasser devrait parler. Nasser, tu es un tyran », lâchait l’Américain. « John, John, John, John, John arrête de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles », lui répondait alors le président du PSG. « Non. Je suis un étranger. Je suis un idiot. Je ne comprends rien », concluait avec ironie Textor avant que son homologue ne menace de quitter la réunion organisée en vidéo-conférence.

Un épisode parmi tant d'autres d'une réunion houleuse entre les membres les plus influents du football français. Dans ces conditions, difficile d'imaginer qu'une stratégie claire et approuvée par tous puisse être mise en place pour la diffusion de la Ligue 1 si DAZN met fin à son contrat dans les prochains mois.