Kylian Mbappé veut faire payer le PSG, verdict le 17 novembre 

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se retrouveront le lundi 17 novembre aux Prud’hommes de Paris dans le cadre du litige financier qui les oppose depuis plusieurs mois.

Kylian Mbappé , qui demande depuis plusieurs mois le versement des trois derniers mois de son salaire au Paris Saint-Germain ainsi que des primes de signature et d’éthique, en saura plus le lundi 17 novembre prochain. En effet, l’AFP a appris de la part d’une source judiciaire que la date de l’audience aux Prud’hommes était à présent connue.

Le PSG et la star du Real Madrid vont donc se retrouver avec leurs avocats respectifs pour défendre chacun ses intérêts. Selon l’AFP, Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG à l’été 2024 « demande la requalification de son CDD en CDI ». Cette audience débutera à 13h00 devant la section « activités diverses du tribunal ».