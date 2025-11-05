ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé veut faire payer le PSG, verdict le 17 novembre 

PSG05 nov. , 14:35
parCorentin Facy
Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se retrouveront le lundi 17 novembre aux Prud’hommes de Paris dans le cadre du litige financier qui les oppose depuis plusieurs mois.
Kylian Mbappé, qui demande depuis plusieurs mois le versement des trois derniers mois de son salaire au Paris Saint-Germain ainsi que des primes de signature et d’éthique, en saura plus le lundi 17 novembre prochain. En effet, l’AFP a appris de la part d’une source judiciaire que la date de l’audience aux Prud’hommes était à présent connue.

Affaire Mbappé-PSG : Une première décision est tombée
Le PSG et la star du Real Madrid vont donc se retrouver avec leurs avocats respectifs pour défendre chacun ses intérêts. Selon l’AFP, Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG à l’été 2024 « demande la requalification de son CDD en CDI ». Cette audience débutera à 13h00 devant la section « activités diverses du tribunal ».
Derniers commentaires

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

je n'ai pas besoin du progres pour savoir que Tolisso a besoin de souffler, mais quand ça vient de la medisance d'une sardine je reagis

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

tu sais sur les 20 dernieres années j'ai loupé 2 matchs a domicile, je fais env 5 déplacements par saison, l'actu de mon club en tant qu'ancien joueur et des connexions que j'ai je la connais, et là ou tu tombes mal c'est que le pere de Tolisso je le connais depuis 40ans

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

comme je le dis au dessus, vaut mieux ne plus répondre , les mecs sont tellement anti Lyon que ça devient maladif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

