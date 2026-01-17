Kang-in Lee veut partir, le PSG contre-attaque

Mécontent de son utilisation, Kang-in Lee veut quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Le milieu offensif a l’opportunité de se relancer à l’Atlético Madrid. Mais à la demande de son entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale s’y oppose une nouvelle fois.

Kang-in Lee commence à trouver le temps long. Et l’on ne parle pas de absence pour cause de blessure. Touché à la cuisse depuis un mois, le milieu offensif du Paris Saint-Germain n’est pas satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain. Le Sud-Coréen n’est pas titulaire dans l’esprit de Luis Enrique. Ce qui l’avait déjà incité à réclamer un bon de sortie l’été dernier. Quelques mois plus tard, son statut n’a pas changé et l’ancien joueur de Majorque se voit toujours quitter le club de la capitale.

L'Atlético revient à la charge

Déjà intéressé en 2023, lorsque Kang-in Lee s’était engagé avec les Parisiens, l’Atlético Madrid voit une opportunité à saisir avant la fin du mercato hivernal. Selon les quotidiens madrilènes AS et Marca, le directeur sportif des Colchoneros Mateu Alemany, qui a connu le milieu polyvalent durant leur passage commun au FC Valence, était présent au Parc des Princes pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lille (3-0) vendredi. L’occasion pour lui d’entamer les discussions pour attirer l’international sud-coréen, sans que l’on sache quelle formule le dirigeant privilégie.

Quoi qu’il en soit, la presse locale voit la direction francilienne ouvrir la porte et précise que Kang-in Lee pousse ses supérieurs à revoir leurs exigences à la baisse. Rien à voir avec la version de L’Equipe selon laquelle le Paris Saint-Germain, et surtout son coach Luis Enrique, s’opposent toujours au départ de leur joueur sous contrat jusqu’en 2028. Le champion d’Europe pourrait même lancer des négociations en vue d’une prolongation dans les prochaines semaines. Etant donné son mécontentement, Kang-in Lee ne sera pas facile à convaincre.