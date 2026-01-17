ICONSPORT_276170_0227
Kang-In Lee - PSG

Kang-in Lee veut partir, le PSG contre-attaque

PSG17 janv. , 19:30
parEric Bethsy
0
Mécontent de son utilisation, Kang-in Lee veut quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Le milieu offensif a l’opportunité de se relancer à l’Atlético Madrid. Mais à la demande de son entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale s’y oppose une nouvelle fois.
Kang-in Lee commence à trouver le temps long. Et l’on ne parle pas de absence pour cause de blessure. Touché à la cuisse depuis un mois, le milieu offensif du Paris Saint-Germain n’est pas satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain. Le Sud-Coréen n’est pas titulaire dans l’esprit de Luis Enrique. Ce qui l’avait déjà incité à réclamer un bon de sortie l’été dernier. Quelques mois plus tard, son statut n’a pas changé et l’ancien joueur de Majorque se voit toujours quitter le club de la capitale.

L'Atlético revient à la charge

Déjà intéressé en 2023, lorsque Kang-in Lee s’était engagé avec les Parisiens, l’Atlético Madrid voit une opportunité à saisir avant la fin du mercato hivernal. Selon les quotidiens madrilènes AS et Marca, le directeur sportif des Colchoneros Mateu Alemany, qui a connu le milieu polyvalent durant leur passage commun au FC Valence, était présent au Parc des Princes pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lille (3-0) vendredi. L’occasion pour lui d’entamer les discussions pour attirer l’international sud-coréen, sans que l’on sache quelle formule le dirigeant privilégie.
Quoi qu’il en soit, la presse locale voit la direction francilienne ouvrir la porte et précise que Kang-in Lee pousse ses supérieurs à revoir leurs exigences à la baisse. Rien à voir avec la version de L’Equipe selon laquelle le Paris Saint-Germain, et surtout son coach Luis Enrique, s’opposent toujours au départ de leur joueur sous contrat jusqu’en 2028. Le champion d’Europe pourrait même lancer des négociations en vue d’une prolongation dans les prochaines semaines. Etant donné son mécontentement, Kang-in Lee ne sera pas facile à convaincre.
K. Lee

K. Lee

South KoreaCorée du Sud Âge 24 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281927_0063
PSG

Enzo Fernandez envoie balader le PSG, il préfère le Real

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_282635_0072
Ligue 1

L1 : Nice atomisé par Toulouse

ICONSPORT_282639_0067
Bundesliga

All : Le Bayern Munich dévore Leipzig

Fil Info

17 janv. , 21:00
Enzo Fernandez envoie balader le PSG, il préfère le Real
17 janv. , 20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
17 janv. , 20:54
L1 : Nice atomisé par Toulouse
17 janv. , 20:30
All : Le Bayern Munich dévore Leipzig
17 janv. , 20:30
OM : Aubameyang rétrogradé, ça sent le départ
17 janv. , 20:29
Ang : Arsenal encore freiné en championnat
17 janv. , 20:12
Angers - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)
17 janv. , 20:04
RCSA : Gessime Yassine signe à Strasbourg (officiel)
17 janv. , 20:00
Bordeaux rejoint en tête du National 2

Derniers commentaires

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,

L1 : Nice atomisé par Toulouse

Un club qui j’espère descendra en ligue 2!

Angers - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)

Jonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OL

PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.

OM : Aubameyang rétrogradé, ça sent le départ

En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

Loading