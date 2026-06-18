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Julian Alvarez insiste, il refuse de jouer au PSG

PSG18 juin , 18:40
parGuillaume Conte
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Le PSG tente de faire venir Julian Alvarez, qui envisage de quitter l'Atlético de Madrid. Mais seul le Barça le fait rêver.
Le FC Barcelone, qui voit le Real Madrid se renforcer de manière spectaculaire cet été, a décidé de ne pas se laisser faire et a mis 80 millions d’euros sur la table pour faire signer Anthony Gordon. Un choix surprenant mais qui permet de rappeler que le club catalan a désormais le feu vert pour recruter, ses difficultés financières étant pour le moment mises de côté.

Alvarez, le prix du transfert va poser problème

Une information qui intéresse au plus haut point Julian Alvarez. En pleine Coupe du monde, l’Argentin pense aussi à son avenir, alors que son club de l’Atlético a annoncé avoir refusé officiellement une offre de 150 millions d’euros. De quoi mettre le feu à ce dossier, car le Barça est persuadé de pouvoir recruter l’ancien de Manchester City cet été, et à un tarif moins cher que celui mis par le Real. Ce sera compliqué, car l’Atlético serait obligé de reconnaitre qu’il préfère perdre de l’argent plutôt que de vendre à son voisin madrilène.
Selon Mundo Deportivo, ce ne sont pas les intérêts qui manquent pour Julian Alvarez. Arsenal et le PSG se sont manifestés en ce mois de juin, mais le joueur a refusé la possibilité de rejoindre ces deux clubs. Son choix est clair, il veut bien quitter l’Atlético, mais uniquement pour signer au FC Barcelone. Le club catalan en a fait la priorité pour remplacer Robert Lewandowski et aimerait désormais que l’Argentin se positionne officiellement pour une arrivée au Barça, ce qui semble très compliqué.
Son agent, Fernando Hidalgo, a en tout cas rencontré Deco, ancien joueur et désormais dirigeant du FC Barcelone, dans la cité catalane, ces derniers jours. Les blaugranas envisagent de mettre 100 millions d’euros sur la table pour faire venir un Julian Alvarez qui ne regarde en tout cas pas le moins du monde du côté du Paris SG pour son avenir. L'Atlético a de grandes chances de repousser cette offre du Barça sans sourciller.
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Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen

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Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀

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Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.

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