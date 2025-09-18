psg joao neves peut remplacer hakimi iconsport 268468 0243 398529

OM-PSG : João Neves forfait pour le Classique

PSG18 sept. , 17:41
parEric Bethsy
Sorti sur blessure contre l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi en Ligue des Champions, João Neves souffre d’un problème aux ischio-jambiers gauches. Rien de grave pour le milieu du Paris Saint-Germain. Mais le club francilien précise tout de même que le Portugais restera en soins jusqu’à la semaine prochaine. Le complice de Vitinha et de Fabian Ruiz dans l’entrejeu parisien manquera donc le choc face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome dimanche soir. Son absence s’ajoute à celles d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.
