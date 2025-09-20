Joao Neves et le PSG, une énorme surprise à venir

Renfort phare du PSG il y a un an, Joao Neves fait l’unanimité à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2029. L’international portugais est d’ailleurs prêt à faire un choix qui ravira les amoureux du club Bleu et Rouge.

L’été dernier, Joao Neves a rejoint le Paris Saint-Germain pour 60 millions d’euros en provenance du Benfica Lisbonne. Depuis, c’est une véritable histoire d’amour qui a vu le jour entre l’international portugais de 20 ans et le club de la capitale. Pion essentiel de l’équipe de Luis Enrique, Joao Neves est l’homme à tout faire du milieu de terrain parisien, où il forme le meilleur trio d’Europe avec Vitinha et Fabian Ruiz. Pour le PSG, il ne serait pas étonnant d’être très rapidement attaqué par les meilleurs clubs européens pour le milieu d’1m74.

Mais le Paris Saint-Germain n’a à priori pas de souci à se faire quant à l’avenir de Joao Neves. Et pour cause, dans le podcast 100% PSG de France Bleu, l’ancien attaquant parisien Guillaume Hoarau a sous-entendu que le Portugais pourrait faire toute sa carrière au Parc des Princes. « J’ai discuté un peu avec Joao Neves jeudi. Je ne sais pas si je peux balancer des scoops… Ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent. Mais aujourd’hui, il se verrait très bien faire sa carrière au PSG » a lancé celui qui est désormais consultant pour Ligue1+ et qui a donc reçu quelques confidences de la part de Joao Neves.

Les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont vu ces dernières années Marquinhos arriver très jeune et faire ensuite le reste de sa carrière dans la capitale, aimeraient sans doute que l’histoire se répète avec Joao Neves. Reste maintenant à voir si l’histoire d’amour entre le Portugais et Paris durera dans le temps. Une chose est en tout cas certaine, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont aucunement l’intention de se séparer de leur prodige de 20 ans à moyen terme tant le natif de Tavira, déjà auteur de 3 buts cette saison en Ligue 1, est essentiel dans la capitale française.