ICONSPORT_271025_0564
Joao Neves

Joao Neves et le PSG, une énorme surprise à venir

PSG20 sept. , 8:20
parCorentin Facy
Renfort phare du PSG il y a un an, Joao Neves fait l’unanimité à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2029. L’international portugais est d’ailleurs prêt à faire un choix qui ravira les amoureux du club Bleu et Rouge.
L’été dernier, Joao Neves a rejoint le Paris Saint-Germain pour 60 millions d’euros en provenance du Benfica Lisbonne. Depuis, c’est une véritable histoire d’amour qui a vu le jour entre l’international portugais de 20 ans et le club de la capitale. Pion essentiel de l’équipe de Luis Enrique, Joao Neves est l’homme à tout faire du milieu de terrain parisien, où il forme le meilleur trio d’Europe avec Vitinha et Fabian Ruiz. Pour le PSG, il ne serait pas étonnant d’être très rapidement attaqué par les meilleurs clubs européens pour le milieu d’1m74.
Mais le Paris Saint-Germain n’a à priori pas de souci à se faire quant à l’avenir de Joao Neves. Et pour cause, dans le podcast 100% PSG de France Bleu, l’ancien attaquant parisien Guillaume Hoarau a sous-entendu que le Portugais pourrait faire toute sa carrière au Parc des Princes. « J’ai discuté un peu avec Joao Neves jeudi. Je ne sais pas si je peux balancer des scoops… Ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent. Mais aujourd’hui, il se verrait très bien faire sa carrière au PSG » a lancé celui qui est désormais consultant pour Ligue1+ et qui a donc reçu quelques confidences de la part de Joao Neves.
Aujourd'hui, Joao Neves se verrait très bien faire sa carrière au PSG
- Guillaume Hoarau
Les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont vu ces dernières années Marquinhos arriver très jeune et faire ensuite le reste de sa carrière dans la capitale, aimeraient sans doute que l’histoire se répète avec Joao Neves. Reste maintenant à voir si l’histoire d’amour entre le Portugais et Paris durera dans le temps. Une chose est en tout cas certaine, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont aucunement l’intention de se séparer de leur prodige de 20 ans à moyen terme tant le natif de Tavira, déjà auteur de 3 buts cette saison en Ligue 1, est essentiel dans la capitale française.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271029_0431
Mercato

Le Barça menace le PSG pour cet international français

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché

ICONSPORT_270818_0005
ASSE

L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur

ICONSPORT_271025_0465
PSG

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Fil Info

11:00
Le Barça menace le PSG pour cet international français
10:30
OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché
10:00
L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur
9:30
Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie
9:00
Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour
8:40
OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille
8:00
« L’OL sur le podium, j’ai des doutes » : ça balance sur Canal+
00:08
TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ?
23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading