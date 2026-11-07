Le PSG a trop attendu, son prix passe à 40 ME

A la recherche d’un défenseur polyvalent cet été, le Paris Saint-Germain avait le coché le nom de Javi Rodriguez, sans passer à l’action sur ce dossier. Quelques mois plus tard, le joueur du Celta Vigo plaît toujours au club de la capitale. Mais son prix a doublé depuis sa récente prolongation de contrat.

A moins de deux mois de l’ouverture du mercato , le Paris Saint-Germain est en pleine réflexion. La direction francilienne envisage de renforcer son secteur offensif pour compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia. Depuis la grave blessure du Géorgien, beaucoup de noms aliment l’actualité du double champion d’Europe qui n’est pourtant pas focalisé sur l’arrivée d’un attaquant. Rappelons effectivement que les Parisiens n’avaient pas atteint l’un de leurs objectifs cet été.

Le conseiller sportif Luis Campos était à la recherche d’un défenseur capable d’évoluer en charnière centrale et sur le côté droit, un profil toujours espéré si l’on en croit TEAMtalk. Le média britannique nous apprend que le Paris Saint-Germain garde un œil sur l’évolution de Javi Rodriguez (23 ans). En août dernier, le nom de l’Espagnol avait déjà été associé au pensionnaire du Parc des Princes au moment où sa valeur était estimée à 18 millions d’euros. Le défenseur central du Celta Vigo bénéficiait d’une sacrée cote puisque le Milan AC, Côme et Everton faisaient partie de ses admirateurs auxquels il faut maintenant ajouter Newcastle, Bournemouth et Fulham.

Une clause libératoire ajoutée

Autant dire que le Celta Vigo a bien fait de blinder son joueur. Il y a quelques semaines, Javi Rodriguez a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’en 2030, avec une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros. L’international espagnol (1 sélection) va donc coûter plus cher. Mais le montant reste largement abordable pour le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Luis Enrique apprécie la polyvalence et la qualité technique de son compatriote.