PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

Le soucis de terminer hors du top8 ce n est pas les barrages mais les 1/8 ou la tu vas tomber sur un gros morceau, en l occurrence sans doute le Barça ou Chelsea ... Donc on aurait vraiment pu s eviter, d une, ces deux matchs supplémentaires, mais surtout cette difficulté en 1/8 en prenant une equipe plus abordable et en recevant de surcroît au match retour. Donc l equipe a certes des circonstances atténuantes mais ça n empêche pas d etre critique !!! Perso j aurais préféré perdre face au Barça et le Bayern et gagner tout le reste, que les frustrations face a Bilbao, Newcastle, et le Sporting, on serait ds le top8