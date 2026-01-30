ICONSPORT_283183_0204
Luis Enrique

PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

PSG30 janv. , 10:00
parAlexis Rose
1
Beaucoup moins en forme que la saison passée, quand il écrasait tout sur son passage, le Paris Saint-Germain va finir par retrouver son vrai niveau, selon Jérôme Rothen.
Le début d’année 2026 est compliqué pour le PSG. Solide en championnat, après avoir récupéré la place de leader à Lens la semaine dernière, Paris a plus de mal dans les autres compétitions. Sorti prématurément de la Coupe de France par son voisin du PFC, le club champion d’Europe en titre n’a pas réussi à finir dans le Top 8 de la phase régulière de la Ligue des Champions.
Mercredi à l’issue de son match nul contre Newcastle au Parc des Princes (1-1), le PSG est effectivement descendu à la 11e place, synonyme de non-qualification directe pour les 8es de finale. Par conséquent, le PSG devra disputer les barrages, face à Monaco ou Qarabag, pour tenter de poursuivre son voyage en C1. Une petite sortie de route qui n’inquiète pas Jérôme Rothen, pour qui le PSG va finir par retrouver son meilleur visage malgré tous les contretemps de cette saison.

« Je ne suis pas inquiet pour le PSG ! »

« Le PSG a des circonstances atténuantes, entre les blessures, l’enchaînement des matchs depuis l’été dernier… Mais le constat, c’est que Paris est beaucoup moins dominant cette saison, que ce soit en L1 ou en Ligue des Champions. Il y a toujours des excuses, mais je mets le pied sur le frein sur les critiques. Car ces joueurs ont atteint un tel niveau la saison dernière que je n’ai pas envie de tirer des plans sur la comète. Je ne suis pas inquiet pour le PSG ! Déjà à propos du barrage, même le PSG actuel, il passe contre Monaco ou Qarabag. Bien sûr qu’il est logique de critiquer les performances du PSG, car sans Safonov, ils peuvent perdre le match contre Newcastle.
Les joueurs ne sont pas à la ramasse physiquement, mais ils font beaucoup moins d’efforts. Par contre, mentalement, ils ne sont pas prêts à être dans le combat comme l’année dernière. Luis Enrique aime quand c’est compliqué, ses joueurs se sont habitués à ça. L’année dernière, ils étaient au pied du mur, ils ont réagi et se sont servis de tout ça pour gagner. Ces mecs-là, quand ils vont se mettre dans le mode ‘c’est fini, on redevient sérieux’, ça va repartir », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que le PSG va finir par retrouver son vrai niveau pour tenter de conserver ses titres, notamment en Ligue des Champions.
1
Derniers commentaires

OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro

Un joueur qui aurait pu faire et du faire une plus grande carrière encore. Il aurait peut être du rester a Lyon, il était dans son élément.

Clash Dembélé-PSG, Liverpool n'attend que ça

Le tweet de golmon dans l’article 😂

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

c'est claire que pour une fois on avait pas l'impression d'entendre un mec qui se retenait de faire des wesh .. ca change

PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

Le soucis de terminer hors du top8 ce n est pas les barrages mais les 1/8 ou la tu vas tomber sur un gros morceau, en l occurrence sans doute le Barça ou Chelsea ... Donc on aurait vraiment pu s eviter, d une, ces deux matchs supplémentaires, mais surtout cette difficulté en 1/8 en prenant une equipe plus abordable et en recevant de surcroît au match retour. Donc l equipe a certes des circonstances atténuantes mais ça n empêche pas d etre critique !!! Perso j aurais préféré perdre face au Barça et le Bayern et gagner tout le reste, que les frustrations face a Bilbao, Newcastle, et le Sporting, on serait ds le top8

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

Une génération aec la tête pleine cela changerait surtout au niveau des ITW ..., un peu comme au rugby ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

