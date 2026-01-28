LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

ICONSPORT_283585_0167

Accroché par Newcastle ce mercredi soir au Parc des Princes, le PSG devra jouer les barrages de la Ligue des Champions pour accéder aux 8es de finale. Les Parisiens pourraient y retrouver... l'AS Monaco.
En cas de victoire contre Newcastle ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se serait assuré une place dans le top 8 de la Ligue des Champions et donc une qualification directe pour les 8es de finale. Accroché par les Magpies, les hommes de Luis Enrique devront -comme la saison dernière- passer par les play-offs. Paris connaîtra son adversaire vendredi soir mais sait déjà quels sont ses deux adversaires potentiels. Il s’agira de Qarabag… ou de l’AS Monaco, les 21e et 22e du classement définitif de cette Ligue des Champions. De son côté, le club de la Principauté héritera de Paris donc, ou de Newcastle. Reste à voir ce que le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions va réserver à nos clubs français ce vendredi.
