ICONSPORT_280444_0114
Rodrygo

Rodrygo au PSG, la voie est libre !

PSG04 janv. , 17:44
parMehdi Lunay
1
Barré au Real Madrid depuis plusieurs mois, Rodrygo est proche d'un départ au mercato. Plusieurs clubs sont sur les rangs dont le Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont les seuls à pouvoir conclure le transfert.
Même si le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions la saison passée, les dirigeants parisiens n'ont toujours pas digéré le départ libre de Kylian Mbappé l'été précédent. Le feuilleton lié aux indemnités financières du capitaine des Bleus n'a pas facilité la réconciliation. Le PSG est en froid avec son ancien joueur mais aussi avec le Real Madrid, grand vainqueur dans ce dossier. Paris aimerait rendre la monnaie de sa pièce aux Merengue en leur chipant un joueur clé. Dans cette optique, tous les regards se tournent vers Rodrygo.

Rodrygo au PSG, c'est 100 ME

Elément déterminant des succès européens du Real Madrid en 2022 et 2024, Rodrygo a payé l'arrivée de Mbappé. Souvent remplaçant, il passe après le Français et Vinicius dans l'esprit de Xabi Alonso. De quoi le pousser à s'en aller dans les prochains mois. Le club madrilène accepte ce scénario mais à ses conditions. Il faudra débourser au moins 100 millions d'euros pour s'offrir l'ailier brésilien. Un tarif élevé que plusieurs grosses écuries européennes sont capables de lâcher sur le papier.
Pourtant, selon le journaliste Ekrem Konur, seul le PSG est en mesure de payer le tarif pour Rodrygo. Un transfert du Brésilien à Paris est une option sérieuse à ce stade alors que la concurrence est fournie. Plusieurs cadors de Premier League sont aussi intéressés comme Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City. Reste à voir si les Parisiens voudront dépenser autant d'argent tout de suite alors que d'autres postes ont besoin de renforts immédiats. 
1
Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

le probleme c'est que si tu fais ca a tolisso tu fais ca aux dizaines de joueurs qui font la meme chose .. c'est pas le premier but refusé pour ce type de fautes .. on a eu exactement ce cas de figure y a pas si longtemps .. y a un micro contact but refusé

Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens

Lens performe .Il est régulier et attaque bien l'année .On ne doit pas faire de faux pas et le battre pour reprendre la première place

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

un parisien qui parle de corruption on aura tout vu ....

OM - Nantes : les compos (15h sur Ligue 1+)

Avec toutes les double peine, le scandale contre Monaco tu oses l'ouvrir sur la thématique de l'arbitrage.

OM : De Zerbi viré, son procès commence

Va falloir commencer à faire des passes vers l'avant !!!!!....

