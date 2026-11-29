Le choc entre Côme et la Juventus a été de très courte durée pour Randal Kolo Muani ce dimanche soir en Italie.

Aligné dans l’axe du 3-5-2 de Luciano Spalletti aux côtés de Woltemade, Randal Kolo Muani n’aura joué que cinq petites minutes… Pas parce qu’il a été remplacé par son coach, pas non plus parce qu’il s’est blessé, mais parce qu’il a écopé d’un carton rouge. Après un duel disputé avec Alex Valle, l’attaquant français s’est retourné en donnant un coup dans le visage du défenseur de Côme.