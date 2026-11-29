Serie A : Kolo Muani frappe un joueur, c'est rouge
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A Sardine Duke : OM Vs Nice OL Vs OM Brest Vs OM OL Vs Lille Tu en penses quoi ? Mdr
fallait mieux lire l'article ... ca parlait en nombre de point obtenu depuis le debut 2026
pour moi tu dois aller voir 2 fois la var apres tu prends la decision mais sur merah c'est vraiment limite et en fin de match juste avant la sortie de nakamura le defenseur deboite les 2 joueurs dans la surface
Pourtant tolisso est le meilleur milieu d ‘ Europe 😂😂
A bad : Je te rappelle que le PSG a acheté ses deux Champions League. ^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|7
|0
|5
|26
|17
|9
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|17
|12
|5
|20
|12
|5
|5
|2
|17
|13
|4
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|12
|4
|5
|3
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|24
|25
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|14
|27
|-13
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17