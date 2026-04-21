Il refuse le PSG pour signer à la Lazio, il assume à 100 %

A la lutte avec Kylian Mbappé pour finir meilleur buteur de la saison en Liga, Vedat Muriqi vit la meilleure saison de sa carrière. Une carrière qui aurait d'ailleurs pu prendre une tournure totalement différente en 2020…

Il n'était pas forcément un des premiers noms dans la liste des favoris au Pichichi de la saison 2025-2026. Pourtant, Vedat Muriqi est sans aucun conteste l'une des sensations de la Liga depuis le coup d'envoi de l'exercice. C'est simple, à part Kylian Mbappé, aucun autre joueur du championnat espagnol n'a marqué plus de buts que lui cette saison.

Avec 21 réalisations en 30 matchs de Liga disputés cette saison, l'international kosovar, qui va fêter ses 32 ans dans quelques jours, est un concurrent redoutable au numéro 10 du Real Madrid, lequel compte 23 réalisations en 26 matchs. S'il évolue aujourd'hui au RCD Majorque, Vedat Muriqi n'a connu dans sa carrière que des clubs plutôt modestes, hormis la Lazio Rome et le Fenerbahçe. A peu de choses près, il aurait pu signer au PSG

V. Muriqi Kosovo • Âge 31 • Attaquant UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 8 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 31 Buts 21 Passes décisives 1 Jaune 3 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le PSG a failli recruter Vedat Muriqi

Dans des propos relayés par TuttoMercatoWeb, Vedat Muriqi a confirmé qu'il a bien failli signer au Paris Saint-Germain en 2020, après sa saison remarquée à Fenerbahçe. « Juste avant de prendre l'avion pour signer à la Lazio en provenance de Fenerbahçe, le PSG a appelé mon agent : 'Ne pars pas. Nous te proposerons ce que Fenerbahçe et toi souhaitez. Viens au PSG'. Mais j'ai refusé. J'avais donné ma parole au directeur sportif Tare », a déclaré l'attaquant de pointe kosovar.

Après avoir loupé l'opportunité de recruter un attaquant qui sortait, à l'époque, d'une saison à 17 buts et 6 passes décisives, le PSG s'est tourné vers Mauro Icardi (recruté pour 50ME) et Moise Kean, arrivé en prêt depuis Everton. Une belle anecdote pour celui qui n'aura finalement pas réussi le pari romain, avec seulement 2 buts en deux saisons, avant de filer à Majorque pour connaître la réussite qu'on lui doit aujourd'hui.