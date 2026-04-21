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Vedat Muriqi

Il refuse le PSG pour signer à la Lazio, il assume à 100 %

PSG21 avr. , 22:00
parQuentin Mallet
0
A la lutte avec Kylian Mbappé pour finir meilleur buteur de la saison en Liga, Vedat Muriqi vit la meilleure saison de sa carrière. Une carrière qui aurait d'ailleurs pu prendre une tournure totalement différente en 2020…
Il n'était pas forcément un des premiers noms dans la liste des favoris au Pichichi de la saison 2025-2026. Pourtant, Vedat Muriqi est sans aucun conteste l'une des sensations de la Liga depuis le coup d'envoi de l'exercice. C'est simple, à part Kylian Mbappé, aucun autre joueur du championnat espagnol n'a marqué plus de buts que lui cette saison.
Avec 21 réalisations en 30 matchs de Liga disputés cette saison, l'international kosovar, qui va fêter ses 32 ans dans quelques jours, est un concurrent redoutable au numéro 10 du Real Madrid, lequel compte 23 réalisations en 26 matchs. S'il évolue aujourd'hui au RCD Majorque, Vedat Muriqi n'a connu dans sa carrière que des clubs plutôt modestes, hormis la Lazio Rome et le Fenerbahçe. A peu de choses près, il aurait pu signer au PSG.
V. Muriqi

V. Muriqi

KosovoKosovo Âge 31 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs31
Buts21
Passes décisives1
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Le PSG a failli recruter Vedat Muriqi

Dans des propos relayés par TuttoMercatoWeb, Vedat Muriqi a confirmé qu'il a bien failli signer au Paris Saint-Germain en 2020, après sa saison remarquée à Fenerbahçe. « Juste avant de prendre l'avion pour signer à la Lazio en provenance de Fenerbahçe, le PSG a appelé mon agent : 'Ne pars pas. Nous te proposerons ce que Fenerbahçe et toi souhaitez. Viens au PSG'. Mais j'ai refusé. J'avais donné ma parole au directeur sportif Tare », a déclaré l'attaquant de pointe kosovar.
Après avoir loupé l'opportunité de recruter un attaquant qui sortait, à l'époque, d'une saison à 17 buts et 6 passes décisives, le PSG s'est tourné vers Mauro Icardi (recruté pour 50ME) et Moise Kean, arrivé en prêt depuis Everton. Une belle anecdote pour celui qui n'aura finalement pas réussi le pari romain, avec seulement 2 buts en deux saisons, avant de filer à Majorque pour connaître la réussite qu'on lui doit aujourd'hui.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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