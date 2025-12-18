Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Initialement prévue au San Siro, la rencontre de Serie A entre l’AC Milan et Côme se disputera finalement en… Australie en février prochain. Un choix dicté par l’argent.

Le football italien continue de s’exporter à travers le monde. Si depuis des années, la Série A est reléguée dans le fond du Top 5 des grands championnats européens, derrière la Premier League, la Liga et voire même la Ligue 1, la direction du championnat italien fait tout son possible pour combler le trou. Pour cela, les dirigeants italiens vont chercher de l’argent où il se trouve, et plus précisément en dehors des frontières transalpines. En effet, en cette période de fin d’année, les grandes équipes italiennes sont présentes à Riyad en Arabie Saoudite pour disputer la Super Coupe. Ce jeudi soir, la demi-finale entre Naples et le Milan AC se jouera par exemple à guichets fermés.

C’est donc pour suivre cet exemple lucratif que le président de la Série A a fait tout son possible pour délocaliser une rencontre de son championnat à l’étranger. Ce qui sera chose faite le 8 février prochain, puisque le match entre le Milan AC et Côme se jouera à Perth… en Australie. Une annonce faite au cours des dernières heures par Ezio Maria Simonelli.

« Des garanties concernant les arbitres asiatiques »

« Le match se jouera comme prévu. Infantino et moi avons eu une discussion cordiale et nous avions quelques inquiétudes, notamment concernant les arbitres, car il s'agissait d'arbitres étrangers. Collina m'a donné des garanties concernant les arbitres asiatiques ; il a des arbitres de qualité à recommander pour cette rencontre. Nous acceptons cette condition et nous finaliserons le reste », a lancé, sur , a lancé, sur Sportmediaset , le président de la Série A, qui a donc eu gain de cause auprès de la FIFA après de longues discussions.

Cette autorisation exceptionnelle de la FIFA pourrait ouvrir des portes à plusieurs délocalisations de matchs européens à l’étranger, sachant qu’une exportation d’un grand match peut rapporter des millions d’euros aux clubs et à la fédération. Autant dire que le foot business s’apprête à rentrer dans une autre dimension. Ce qui n’est pas forcément une bonne chose, même si dans le cyclisme par exemple, le Tour de France part souvent de l’étranger pour des raisons économiques. Le football ne peut visiblement pas y échapper.

Il reste maintenant à savoir comment l'Italie réagir à cette nouvelle, alors que les spectateurs prévus pour le match ne vont pas se rendre en Australie pour suivre la rencontre, réservée aux fans de l'autre bout du monde.