Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle

Finale de la Coupe arabe :

Lusail Iconic Stadium (Qatar).

Jordanie - Maroc : 2-3 après prolongation.

Buts : Olwan (48e, 68e) pour la Jordanie ; Tannane (4e) et Hamdallah (87e, 100e) pour le Maroc.

Grâce à cette victoire en finale de la Coupe arabe de la FIFA, le Maroc succède à l’Algérie, vainqueur de cette compétition en 2021. Le pays marocain s’adjuge ainsi son deuxième trophée dans cette compétition après 2012.