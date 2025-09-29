Hakimi réduit au silence, le PSG est soulagé

Longtemps présenté comme un potentiel vainqueur du Ballon d’Or, Achraf Hakimi n’a terminé qu’à la sixième place. Son rang reste néanmoins un soulagement pour le Paris Saint-Germain qui militait pour le sacre d’Ousmane Dembélé.

Comme chaque année, le classement du Ballon d’Or a réservé quelques surprises. On ne s’attendait pas forcément à voir Mohamed Salah (4e) et surtout Cole Palmer (8e) récolter autant de votes des journalistes. Autre choix inattendu, la sixième place accordée à Achraf Hakimi que l’on présentait pourtant comme un potentiel vainqueur. Le latéral droit du Paris Saint-Germain avait lui-même posé sa candidature.

A. Hakimi Mouh Maroc • Âge 26 • Défenseur Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Si j'ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi, avait confié l’international marocain à Canal+ en août dernier. Après la saison historique que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale (de la Ligue des Champions), alors que c'est plus difficile en tant que défenseur. » Ses propos n’avaient pas plu à ses supérieurs en pleine campagne pour Ousmane Dembélé. C’est pourquoi Bertrand Latour imagine le PSG soulagé.

« C'est une grande surprise pour tout le monde que Mohamed Salah soit devant lui. Ça pose question pour le Ballon d'Or africain qui pouvait paraître acquis d'avance, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur sur la saison qu'il a faite, chacun s'accorde à le dire. Qu'il puisse ne pas l'avoir, c'était compréhensible. Mais qu'il ne soit pas dans les trois premiers, on n'est pas loin du scandale je trouve. En tout cas, le Paris Saint-Germain doit être soulagé vu qu'ils ont tout fait pour le bâillonner et l'empêcher de parler. Ça ne servait pas à grand-chose, tout ça pour qu'à la fin il termine sixième », a regretté le journaliste du CFC.