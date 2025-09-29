Hakimi réduit au silence, le PSG est soulagé

ballon d or a barcelone on milite pour hakimi hakimi 12 398441

Longtemps présenté comme un potentiel vainqueur du Ballon d’Or, Achraf Hakimi n’a terminé qu’à la sixième place. Son rang reste néanmoins un soulagement pour le Paris Saint-Germain qui militait pour le sacre d’Ousmane Dembélé.
Comme chaque année, le classement du Ballon d’Or a réservé quelques surprises. On ne s’attendait pas forcément à voir Mohamed Salah (4e) et surtout Cole Palmer (8e) récolter autant de votes des journalistes. Autre choix inattendu, la sixième place accordée à Achraf Hakimi que l’on présentait pourtant comme un potentiel vainqueur. Le latéral droit du Paris Saint-Germain avait lui-même posé sa candidature.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 26 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Si j'ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi, avait confié l’international marocain à Canal+ en août dernier. Après la saison historique que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale (de la Ligue des Champions), alors que c'est plus difficile en tant que défenseur. » Ses propos n’avaient pas plu à ses supérieurs en pleine campagne pour Ousmane Dembélé. C’est pourquoi Bertrand Latour imagine le PSG soulagé.
« C'est une grande surprise pour tout le monde que Mohamed Salah soit devant lui. Ça pose question pour le Ballon d'Or africain qui pouvait paraître acquis d'avance, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur sur la saison qu'il a faite, chacun s'accorde à le dire. Qu'il puisse ne pas l'avoir, c'était compréhensible. Mais qu'il ne soit pas dans les trois premiers, on n'est pas loin du scandale je trouve. En tout cas, le Paris Saint-Germain doit être soulagé vu qu'ils ont tout fait pour le bâillonner et l'empêcher de parler. Ça ne servait pas à grand-chose, tout ça pour qu'à la fin il termine sixième », a regretté le journaliste du CFC.
0
Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Excuse moi mais pas envie de voir ou parler en vrai a un raciste. Dsl . A toi de te poser les bonnes questions......'sous homme' faut vraiment oser.

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

y a rien de confirmé du tout .. c'est super nous reste 20 points pour l'objectif maintient apres on verra .. l'equipe court enormement avec un effectif assez limite. certes on aurait peut etre de bonnes suprises avec gomes rodriguez et molebe en 9 mais rien n'est sur ghezzal est pour le moment cramé faut pas compter sur lui il faut esperer que ca tienne physiquement car en defense on a personne

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Excuse moi mais pas beaucoup parle de 'sous homme ' sur un site de foot ou autre.... oui tu fais référence au ss ou autre raciste

L'OL envoyé en Ligue des champions, c'est confirmé

Oui enfin ils ont été miraculé et la saison sera longue. Comme à l'époque où y a ait OM champion d Automne on connait la suite. Les Olympiques ont beaucoup de chance

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Ben voyons 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

