PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne

Les nombreuses blessures au PSG sont une chance pour certains joueurs, dont notamment Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais peut enfin enchaîner les titularisations mais cela ne réjouit pas Pierre Ménès qui estime qu'il n'a pas le niveau pour les gros matchs.

Les places n'ont jamais semblé aussi accessibles au Paris Saint-Germain . Le champion d'Europe 2025 est obligé de s'appuyer sur les remplaçants en ce moment, faisant face à une cascade de blessures. Le secteur offensif est particulièrement touché puisque Dembélé, Doué et Barcola étaient sur le flanc cette semaine. De quoi offrir enfin du temps de jeu à Gonçalo Ramos. L'ancien attaquant de Benfica rongeait son frein sur le banc depuis plusieurs mois, devant laisser la place dans l'axe au Ballon d'Or 2025 malgré 19 buts toutes compétitions confondues la saison passée.

Ramos pas au niveau, Ménès accuse

Avec un tel bilan statistique, le PSG peut voir venir avec Ramos en Ligue 1. Néanmoins, le Portugais sera t-il à la hauteur pour Barcelone mercredi soir ? Pierre Ménès en doute fortement. L'ancien sniper de Canal+ juge l'attaquant bien trop limité pour ce genre d'affiches. La prestation fantomatique du Lusitanien contre l'Olympique de Marseille lundi dernier n'a pas amélioré ce constat, pas plus que son nouveau match raté contre l'AJA ce samedi. Notre confrère estime même que la direction parisienne devrait étudier la question d'un transfert au mercato hivernal.

« Quand il te manque trois attaquants sur cinq et un milieu de terrain, ça commence à être très compliqué. Le secteur qui n’était pas touché, c’était la défense. (A Marseille) Moi, ce qui m’étonne un peu c’est que Luis Enrique ait accompagné ces absences d’un changement tactique qui n’a visiblement pas été assimilé par ses joueurs. Maintenant c’est sûr que Zaire-Emery est coincé dans la médiocrité. Gonçalo Ramos, n’en déplaise à ses supporters transis, est toujours aussi nul quand il débute un match. Effectivement, tu peux penser qu’il manque un ou deux joueurs dans cet effectif », a t-il lâché sur sa chaîne Youtube. C'est confirmé, Gonçalo Ramos passera un test déterminant pour son avenir à Barcelone.