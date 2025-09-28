ICONSPORT_271638_0383

PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne

PSG28 sept. , 9:30
parMehdi Lunay
0
Les nombreuses blessures au PSG sont une chance pour certains joueurs, dont notamment Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais peut enfin enchaîner les titularisations mais cela ne réjouit pas Pierre Ménès qui estime qu'il n'a pas le niveau pour les gros matchs.
Les places n'ont jamais semblé aussi accessibles au Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe 2025 est obligé de s'appuyer sur les remplaçants en ce moment, faisant face à une cascade de blessures. Le secteur offensif est particulièrement touché puisque Dembélé, Doué et Barcola étaient sur le flanc cette semaine. De quoi offrir enfin du temps de jeu à Gonçalo Ramos. L'ancien attaquant de Benfica rongeait son frein sur le banc depuis plusieurs mois, devant laisser la place dans l'axe au Ballon d'Or 2025 malgré 19 buts toutes compétitions confondues la saison passée.

Ramos pas au niveau, Ménès accuse

Avec un tel bilan statistique, le PSG peut voir venir avec Ramos en Ligue 1. Néanmoins, le Portugais sera t-il à la hauteur pour Barcelone mercredi soir ? Pierre Ménès en doute fortement. L'ancien sniper de Canal+ juge l'attaquant bien trop limité pour ce genre d'affiches. La prestation fantomatique du Lusitanien contre l'Olympique de Marseille lundi dernier n'a pas amélioré ce constat, pas plus que son nouveau match raté contre l'AJA ce samedi. Notre confrère estime même que la direction parisienne devrait étudier la question d'un transfert au mercato hivernal.
« Quand il te manque trois attaquants sur cinq et un milieu de terrain, ça commence à être très compliqué. Le secteur qui n’était pas touché, c’était la défense. (A Marseille) Moi, ce qui m’étonne un peu c’est que Luis Enrique ait accompagné ces absences d’un changement tactique qui n’a visiblement pas été assimilé par ses joueurs. Maintenant c’est sûr que Zaire-Emery est coincé dans la médiocrité. Gonçalo Ramos, n’en déplaise à ses supporters transis, est toujours aussi nul quand il débute un match. Effectivement, tu peux penser qu’il manque un ou deux joueurs dans cet effectif », a t-il lâché sur sa chaîne Youtube. C'est confirmé, Gonçalo Ramos passera un test déterminant pour son avenir à Barcelone.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts5
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ICONSPORT_271641_0083
PSG

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:40
Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
11:00
Upamecano au PSG, une source en béton confirme
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:00
RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg
8:40
60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading