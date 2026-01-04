ICONSPORT_278257_0632
Fabian Ruiz

Fabian Ruiz sur le départ du PSG, c'est confirmé

PSG04 janv. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG pourrait vivre une prochaine intersaison mouvementée. Parmi les joueurs susceptibles de quitter les champions d’Europe figure Fabian Ruiz.
Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas se précipiter sur le marché des transferts. Le club de la capitale devrait ainsi rester très discret cet hiver. En revanche, l’été prochain pourrait être bien différent, en fonction des résultats obtenus lors de cette seconde partie de saison. Luis Enrique sait que certains éléments majeurs de son effectif pourraient être tentés d’aller voir ailleurs après avoir rendu de précieux services. Fabian Ruiz fait partie de ces joueurs concernés.
Le milieu de terrain espagnol arrive en fin de contrat en juin 2027. S’il ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger avec le PSG, une vente pourrait alors être envisagée. En Espagne, plusieurs clubs seraient déjà intéressés par son profil.

Le Betis y croit dur comme fer 

Selon les informations d’Estadio Deportivo, le Betis est plus que jamais sur le coup pour recruter Fabian Ruiz. Le club andalou sait également que le joueur espagnol rêve de revenir un jour dans son club formateur.
Toutefois, la tâche s’annonce compliquée pour le Betis. L’ancien joueur de Naples perçoit en effet un salaire très confortable et serait proche de prolonger son aventure au PSG. Mais s’il venait un jour à faire son retour au Betis, ce serait un véritable coup de maître pour la formation sévillane, plus ambitieuse que jamais en Liga.

Lire aussi

PSG : Paris accepte une vente historique du Parc des PrincesPSG : Paris accepte une vente historique du Parc des Princes
En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Fabian Ruiz s’apprête à vivre une année 2026 particulièrement chargée, entre le PSG et la sélection espagnole. Le milieu de terrain s’épanouit sous les ordres de Luis Enrique, qui lui accorde une confiance totale dans l’entrejeu parisien.
La concurrence reste toutefois très forte à Paris, et l’entraîneur du club de la capitale se montrera particulièrement attentif aux performances de ses joueurs. Plusieurs pourraient perdre leur place au moindre passage à vide lors de cette seconde partie de saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0160
Ligue 1

Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens

l om officialise le depart d ismael kone iconsport 236874 0064 396401
OM

Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

ICONSPORT_281343_0123
CAN 2025

CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts

Fil Info

04 janv. , 22:44
Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens
04 janv. , 22:20
Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM
04 janv. , 22:01
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
04 janv. , 22:00
CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts
04 janv. , 22:00
Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME
04 janv. , 21:30
Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs
04 janv. , 20:30
PL : Chelsea accroche City et fait le bonheur d'Arsenal
04 janv. , 20:30
L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Derniers commentaires

Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs

C'etait pas un probleme de compo.

Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME

Un joueur complet

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

epaule contre épaule il y a penalty maintenant ?

L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Mangala sincerement je le regreterai pas, ca a toujours été tres moyen chez nous.

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

on va arreter quand de ce faire ken par larbitrage et cette groose tepu de frappart

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading