Fabian Ruiz sur le départ du PSG, c'est confirmé

Le PSG pourrait vivre une prochaine intersaison mouvementée. Parmi les joueurs susceptibles de quitter les champions d’Europe figure Fabian Ruiz.

Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas se précipiter sur le marché des transferts. Le club de la capitale devrait ainsi rester très discret cet hiver. En revanche, l’été prochain pourrait être bien différent, en fonction des résultats obtenus lors de cette seconde partie de saison. Luis Enrique sait que certains éléments majeurs de son effectif pourraient être tentés d’aller voir ailleurs après avoir rendu de précieux services. Fabian Ruiz fait partie de ces joueurs concernés.

Le milieu de terrain espagnol arrive en fin de contrat en juin 2027. S’il ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger avec le PSG , une vente pourrait alors être envisagée. En Espagne, plusieurs clubs seraient déjà intéressés par son profil.

Le Betis y croit dur comme fer

Selon les informations d’Estadio Deportivo, le Betis est plus que jamais sur le coup pour recruter Fabian Ruiz. Le club andalou sait également que le joueur espagnol rêve de revenir un jour dans son club formateur.

Toutefois, la tâche s’annonce compliquée pour le Betis. L’ancien joueur de Naples perçoit en effet un salaire très confortable et serait proche de prolonger son aventure au PSG. Mais s’il venait un jour à faire son retour au Betis, ce serait un véritable coup de maître pour la formation sévillane, plus ambitieuse que jamais en Liga.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Fabian Ruiz s’apprête à vivre une année 2026 particulièrement chargée, entre le PSG et la sélection espagnole. Le milieu de terrain s’épanouit sous les ordres de Luis Enrique, qui lui accorde une confiance totale dans l’entrejeu parisien.

La concurrence reste toutefois très forte à Paris, et l’entraîneur du club de la capitale se montrera particulièrement attentif aux performances de ses joueurs. Plusieurs pourraient perdre leur place au moindre passage à vide lors de cette seconde partie de saison.