Fabian Ruiz au Real Madrid, le PSG éclate de rire

La presse espagnole a de l’imagination et l’a prouvé en évoquant ces derniers jours un potentiel échange élaboré par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid entre Fabian Ruiz et Endrick.

Régulièrement cité dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant brésilien Endrick est aussi suivi par le Paris Saint-Germain . C’est en tout cas ce que la presse espagnole affirme haut et fort depuis plusieurs jours. La piste Endrick est surprenante mais pas impossible pour le PSG, qui suivait et courtisait le joueur à Palmeiras avant sa signature au Real Madrid. Ce qui est nettement plus improbable en revanche, ce sont les discussions entre le champion d’Europe et le club merengue autour d’un potentiel échange entre Endrick et Fabian Ruiz.

Cette information a pourtant été lâchée par la presse espagnole et massivement reprise partout dans le monde ces dernières heures. Que les supporters du PSG qui apprécient leur milieu de terrain espagnol se rassurent, un tel échange n’est à priori pas dans les tuyaux. C’est en tout cas ce que croit savoir le compte insider La Source Parisienne, qui explique sur X qu’il s’agit d’une « fake news totale » et que le Paris Saint-Germain n’envisage pas du tout de sacrifier Fabian Ruiz pour faire venir Endrick.

Le PSG ne veut pas sacrifier Fabian Ruiz

De quoi rassurer ceux qui commençaient à croire avec inquiétude les dernières informations de la presse espagnole. Si un départ de Fabian Ruiz n’est donc pas d’actualité, il reste à savoir si le PSG courtise tout de même Endrick au point de faire le forcing pour tenter de le recruter en janvier prochain ou plus tard. Le jeune attaquant de 19 ans, totalement blacklisté par Xabi Alonso depuis le début de la saison, va en tout cas rapidement devoir trancher la question de son avenir. Un départ du Real en janvier semble indispensable pour espérer un retour en sélection avant la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.