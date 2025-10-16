ICONSPORT_272593_0004

Fabian Ruiz au Real Madrid, le PSG éclate de rire

PSG16 oct. , 13:20
parCorentin Facy
2
La presse espagnole a de l’imagination et l’a prouvé en évoquant ces derniers jours un potentiel échange élaboré par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid entre Fabian Ruiz et Endrick.
Régulièrement cité dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant brésilien Endrick est aussi suivi par le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce que la presse espagnole affirme haut et fort depuis plusieurs jours. La piste Endrick est surprenante mais pas impossible pour le PSG, qui suivait et courtisait le joueur à Palmeiras avant sa signature au Real Madrid. Ce qui est nettement plus improbable en revanche, ce sont les discussions entre le champion d’Europe et le club merengue autour d’un potentiel échange entre Endrick et Fabian Ruiz.
Cette information a pourtant été lâchée par la presse espagnole et massivement reprise partout dans le monde ces dernières heures. Que les supporters du PSG qui apprécient leur milieu de terrain espagnol se rassurent, un tel échange n’est à priori pas dans les tuyaux. C’est en tout cas ce que croit savoir le compte insider La Source Parisienne, qui explique sur X qu’il s’agit d’une « fake news totale » et que le Paris Saint-Germain n’envisage pas du tout de sacrifier Fabian Ruiz pour faire venir Endrick.

Le PSG ne veut pas sacrifier Fabian Ruiz

De quoi rassurer ceux qui commençaient à croire avec inquiétude les dernières informations de la presse espagnole. Si un départ de Fabian Ruiz n’est donc pas d’actualité, il reste à savoir si le PSG courtise tout de même Endrick au point de faire le forcing pour tenter de le recruter en janvier prochain ou plus tard. Le jeune attaquant de 19 ans, totalement blacklisté par Xabi Alonso depuis le début de la saison, va en tout cas rapidement devoir trancher la question de son avenir. Un départ du Real en janvier semble indispensable pour espérer un retour en sélection avant la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.
2
Articles Recommandés
ol paulo fonseca doit faire un miracle iconsport 266388 0120 2 398331
OL

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Endrick Real
OM

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

rayan cherki encense par un champion du monde 1998 iconsport 263130 0010 397023
Premier League

Man City : Guardiola réserve une mauvaise surprise à Cherki

Hans Hateboer
OL

Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Fil Info

17:30
OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal
17:00
Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM
16:30
Man City : Guardiola réserve une mauvaise surprise à Cherki
16:00
Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus
15:30
Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé
15:00
Mateta, sa déclaration polémique le fait hurler
14:39
Edf Fem : La liste pour la revanche face à l’Allemagne
14:23
« C’est impossible » : L’Italie jure de ne pas se couvrir de honte
14:00
75ME pour Nico Williams, l'offre ne vient pas du PSG

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tant que tu seras d'accord pour être ma toupie je jouerai avec toi, pas de problème.

Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé

Kennyny le soit disant Lyonnais 😂

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Vivement que notre bon championnat reprend On en a marre de la petite Kenny qui squatte tous nos articles avec ses comptes en bois Il est tres frivole avec son compte de soit disant Lyonnaise 🤣 3 bons matchs a regarder - PSG STRASBOURG ( une equipe de nul SOIT DISANT depuis notre victoire la bas ) - Nice-Lyon ( Ca va etre chaud et plutôt équilibré) Biensur sur le meilleur club de France, samedi soir contre le club ami et le + ancien de notre championnat ( meme si historiquement Rennes fut avant )

Le PSG obligé d'exploser sa grille salariale pour Dembélé

je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir mieux, ce qui serait justifié par son statut, je dis qu'aucun club ne peut se permettre de proposer un salaire "à n'importe quel prix"

Fabian Ruiz au Real Madrid, le PSG éclate de rire

Ils prennent leurs rêves pour la réalité encore une fois ces journalistes. Dans quel monde un titulaire indiscutable des vainqueurs de la LDC et de l'Euro pourrait être échangé avec un mec qui a joué 0 minute cette saison pour son club.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading