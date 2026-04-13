Et si Guardiola quittait City pour signer au PSG ?

Le flou règne autour de l’avenir de Pep Guardiola, sous contrat avec Manchester City en 2027. Un départ cet été n’est pas à exclure et certains rêvent de voir le technicien catalan… au PSG.

A moins d’une très grosse surprise, Luis Enrique sera toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le technicien espagnol est proche d’un accord pour une prolongation jusqu’en 2030 dans la capitale française. Rien ne dit cependant que Luis Enrique restera encore trois ans au PSG puisque son futur contrat inclura une clause lui permettant de partir à la fin de chaque saison s’il le souhaite. Dans l’esprit des dirigeants parisiens, difficile néanmoins d’envisager l’avenir sans Luis Enrique, bâtisseur d’un projet qui a enfin permis à Paris de remporter la Ligue des Champions.

En cas de départ de l’ancien coach du FC Barcelone à horizon deux ou trois ans, un nom pourrait revenir sur le devant de la scène, celui de Pep Guardiola. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2027, le technicien catalan de 55 ans pourrait faire une pause après 10 ans passés en Angleterre… avant de reprendre du service au PSG ou en Italie ? C’est ce que souhaite l’ancien joueur de Manchester City Gareth Barry, qui a expliqué à Goal qu’il adorerait voir Pep Guardiola dans un nouveau championnat afin de se confronter à un style de football différent.

Un ancien de City « adorerait » voir Guardiola au PSG

« Guadiola au PSG ou en Italie ? Au vu de ce qu'il a accompli jusqu'à présent, je suis absolument convaincu qu'il pourrait aller dans n'importe quel pays, changer le style de football et le faire à la manière de Pep. J’adorerais ça ! Qu’il aille se mesurer à un autre style, surtout en Italie. Les Italiens jouent généralement d’une manière complètement différente, un peu plus défensive, et ce n’est pas le style de Pep » a d'abord lancé Gareth Barry avant de poursuivre.

« Ce serait donc très intéressant qu’il y aille. Je suis sûr que cela l’intéressera. Mais il aura certainement besoin d’une pause. Il aura l’embarras du choix, n’est-ce pas ? Ce serait bien de le voir entraîner dans un nouveau pays. Personnellement, je pense que si Pep décide que son aventure à City est terminée, il prendra une pause » a analysé celui qui a porté les couleurs de Manchester City entre 2009 et 2014. L’idée devrait également plaire à Nasser Al-Khelaïfi et aux supporters du Paris Saint-Germain même si à date, la priorité est évidemment de conserver Luis Enrique, avec qui le mariage est parfait depuis maintenant trois saisons.