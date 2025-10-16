ICONSPORT_259538_0147
Eric Garcia

Eric Garcia joue franc jeu avec le PSG

PSG16 oct. , 19:20
parEric Bethsy
1
A quelques mois de la fin de son contrat, Eric Garcia est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le défenseur central du FC Barcelone aurait pu jouer la montre et faire monter les enchères. Mais ce n’est pas le genre de la maison.
Luis Enrique a beau rester attaché au FC Barcelone, la perspective d’arracher la signature d’un Blaugrana n’est pas pour lui déplaire. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie beaucoup le profil d’Eric Garcia dont la capacité à évoluer en défense centrale, au milieu de terrain et au poste de latéral droit représenterait un bel atout dans son effectif. Quant à la direction francilienne, on l’imagine surtout intéressée par la situation de l’international espagnol.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le BarçaPSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça
L’ancien joueur de Manchester City est entré dans la dernière année de son contrat. Et pour le moment, les négociations pour une prolongation ne donnent rien. Comme beaucoup d’autres auparavant, Eric Garcia pourrait très bien se servir du Paris Saint-Germain pour négocier le meilleur salaire possible. Mais le produit de la Masia s’est montré honnête sur ses intentions. « Ma prolongation de contrat ? Il y a des discussions et j'espère qu'elles aboutiront à un accord le plus vite possible, a confié le Barcelonais au quotidien Sport. Si je n'envisage que de rester au Barça ? Oui. »
Il faut dire que le défenseur central s’est enfin imposé dans son club formateur. Alors qu’un départ était évoqué l’hiver dernier, la victoire folle contre Benfica (5-4) en Ligue des Champions avait servi de déclic. « Le match qui a tout changé, c'est contre Benfica parce que le mercato était toujours ouvert à ce moment. C'est vrai que j'avais plus de temps de jeu à cette période. Tu entres contre Benfica, tu mets un but, l'équipe remonte. Tu ne sais pas pourquoi mais ces matchs changent ta situation et à partir de là, j'ai su profiter de mes opportunités et gagner la confiance de l'entraîneur », a raconté Eric Garcia, fidèle à Hansi Flick.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_261800_0054
PSG

PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut

ICONSPORT_270064_0200
OM

L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché

ICONSPORT_270673_0238
Rennes

SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence

rennes touche le bonus du siecle grace a desire doue iconsport 262478 0106 394309
PSG

Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé

Fil Info

21:30
PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut
21:00
L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché
20:40
SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence
20:20
Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé
20:00
Endrick à l'OM, c'est une arnaque
19:40
Une embrouille à cause de Rabiot, l'OM n'y est pour rien
19:00
Ce buteur de l’OL demande des caviars pour briller
18:40
« Ce serait une aberration », Bordeaux supplié de ne pas recruter

Derniers commentaires

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Je ne vois ou il chiale comme tu le dis... Tu as une drôle de manière d'interpréter les choses toi.

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

4 comms, 4 crétins qui passent plus de temps sur les sujets de l'OL que sur ceux de leur équipe de cœur...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Surtout avec un propriétaire milliardaire comme Textor Ces joueurs seraient une goutte d eau pour lui ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading