Eric Garcia joue franc jeu avec le PSG

A quelques mois de la fin de son contrat, Eric Garcia est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le défenseur central du FC Barcelone aurait pu jouer la montre et faire monter les enchères. Mais ce n’est pas le genre de la maison.

Luis Enrique a beau rester attaché au FC Barcelone, la perspective d’arracher la signature d’un Blaugrana n’est pas pour lui déplaire. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie beaucoup le profil d’Eric Garcia dont la capacité à évoluer en défense centrale, au milieu de terrain et au poste de latéral droit représenterait un bel atout dans son effectif. Quant à la direction francilienne, on l’imagine surtout intéressée par la situation de l’international espagnol.

L’ancien joueur de Manchester City est entré dans la dernière année de son contrat. Et pour le moment, les négociations pour une prolongation ne donnent rien. Comme beaucoup d’autres auparavant, Eric Garcia pourrait très bien se servir du Paris Saint-Germain pour négocier le meilleur salaire possible. Mais le produit de la Masia s’est montré honnête sur ses intentions. « Ma prolongation de contrat ? Il y a des discussions et j'espère qu'elles aboutiront à un accord le plus vite possible, a confié le Barcelonais au quotidien Sport. Si je n'envisage que de rester au Barça ? Oui. »

Il faut dire que le défenseur central s’est enfin imposé dans son club formateur. Alors qu’un départ était évoqué l’hiver dernier, la victoire folle contre Benfica (5-4) en Ligue des Champions avait servi de déclic. « Le match qui a tout changé, c'est contre Benfica parce que le mercato était toujours ouvert à ce moment. C'est vrai que j'avais plus de temps de jeu à cette période. Tu entres contre Benfica, tu mets un but, l'équipe remonte. Tu ne sais pas pourquoi mais ces matchs changent ta situation et à partir de là, j'ai su profiter de mes opportunités et gagner la confiance de l'entraîneur », a raconté Eric Garcia, fidèle à Hansi Flick.