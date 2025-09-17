En mission contre le Qatar, Riolo tient une nouvelle preuve

Avant l’attribution du trophée lundi, Qatar Airways est devenu partenaire de la présentation de la cérémonie du Ballon d’Or. C’en est trop pour le journaliste Daniel Riolo qui ne cesse de dénoncer les manœuvres du propriétaire du Paris Saint-Germain.

Le grand jour approche. Lundi prochain, on connaîtra enfin l’identité du Ballon d’Or 2025. Annoncé en concurrence avec l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, ou encore avec son coéquipier Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé part grand favori. L’attaquant du Paris Saint-Germain a tout ce qu’il faut pour remporter cette distinction. Certains diront même que l’international français bénéficie d’un coup de pouce. Après la polémique concernant le créateur de contenus australien, à qui une agence aurait demandé de souligner la candidature d’Ousmane Dembélé sur les réseaux sociaux, c’est une nouvelle collaboration qui fait parler.

L’UEFA et le groupe Amaury Sport Organisation ont conclu un accord avec Qatar Airways, désormais partenaire de la présentation de la cérémonie du Ballon d’Or. « Le Ballon d'Or est plus qu'une récompense : c'est une célébration des talents inspirants qui définissent le football et son histoire, s’est réjoui le président de l’instance européenne Aleksander Ceferin. Nous sommes honorés d'accueillir Qatar Airways comme premier partenaire présentateur de cette cérémonie emblématique. Ensemble, nous célébrons non seulement la passion pour le beau jeu et l'excellence sans frontières, mais aussi la valeur profonde du rapprochement entre les peuples. »

Déjà partenaire de l’Euro et de la Ligue des Champions, Qatar Airways est aussi connu en tant que principal sponsor maillot du Paris Saint-Germain depuis 2022-2023. De quoi amuser Daniel Riolo qui ne cesse de dénoncer les manœuvres du Qatar dans le monde du football. « La fixette la fixette la fixette… Qu’il est con Riolo…, a ironisé le journaliste de RMC. Les Qatarix auront noté que je n’avais rien dit sur l’histoire du journaliste australien… Le lobby Ballon d’Or tout ça… Le comploplo baballe… J’avais fait semaine off de la fixette… pour respirer un peu… Sinon rien, tout va bien et tout est sous contrôle. » Malgré les critiques, le chroniqueur de l’After ne lâche pas sa cible.