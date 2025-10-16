Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé

Après l'annonce officielle de la liste des 25 jeunes joueurs en lice pour remporter le Golden Boy 2025, Patrick Vieira a affirmé que Désiré Doué méritait plus que quiconque de remporter le trophée. L'entraineur du Genoa a d'ailleurs couvert le Parisien de louanges surprenantes.

le meilleur parmi les meilleurs du monde ». Rien que ça. C'est officiel, Tuttosport a dévoilé la liste des 25 jeunes joueurs finalistes du Golden Boy 2025. Ce trophée, mis en place par le quotidien sportif italien en 2003, récompense le meilleur jeune joueur de la saison passée, désigné par un panel de journalistes sportifs des journaux les plus importants d'Europe. Dans cette liste, c'est peu surprenamment qu'on retrouve Désiré Doué, deux fois buteur lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain le 31 mai dernier. Patrick Vieira, désigné maitre de cérémonie de la journée, a affirmé dans la foulée que le prodige parisien méritait amplement de remporter ce titre et… qu'il était «». Rien que ça.

D. Doue France • Âge • Attaquant UEFA Nations League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 6 Buts 4 Passes décisives 5 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Doué est le meilleur jeune joueur d'Europe »

« Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe. Non seulement il a marqué en finale de la Ligue des champions où il a montré tout son talent, mais il avait aussi beaucoup progressé à Rennes et continue sa progression au PSG. Il a traversé une période difficile, mais il a travaillé dur et n’a jamais abandonné. Lamine Yamal ne peut pas être nommé cette année, donc je pense donc que Doué va gagner. C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent. Un club doit créer un bon environnement pour apprendre, commettre des erreurs et tirer des enseignements. Désiré Doué est le parfait exemple. Je pense qu’il est le meilleur parmi les meilleurs du monde », a déclaré l'actuel entraineur du Genoa dans un entretien accordé à Foot Mercato. Certes, Lamine Yamal ne peut pas être nommé en raison de sa victoire la saison passée, mais de là à faire de Doué le meilleur jeune joueur d'Europe, Patrick Vieira prend clairement un risque.

Patrick Vieira voit donc en Désiré Doué le lauréat idéal et l'explique par son ascension impressionnante la saison dernière. Un exercice au cours duquel il a inscrit 15 buts et 16 passes décisives en 54 matchs.