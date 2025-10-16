Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Très affaibli par des blessures depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain reste une équipe redoutable. Ses adversaires ne changent pas d’approche malgré les absences de nombreux cadres. Une réelle fierté pour l’entraîneur parisien Luis Enrique.

En temps normal, une équipe capable d’accrocher le Paris Saint-Germain en Ligue 1 récolte les louanges. Mais ce n’est pas le cas du LOSC après le nul obtenu contre le champion de France (1-1) avant la trêve internationale. Les hommes de Bruno Genesio ont eu l’opportunité d’affronter des Parisiens encore très affaiblis par les blessures de nombreux cadres. C’est un Paris Saint-Germain largement remanié qui s’était présenté au Stade Pierre Mauroy. Ce qui n’a pas incité les Dogues à se montrer plus ambitieux dans le jeu.

Ligue 1 05 octobre 2025 à 20:45 LOSC Lille Mbappé Lottin 85 ' 1 1 Match terminé Paris Saint Germain Mendes 66 ' Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 88 ’ B. André LOSC Lille But 85 ’ E. Mbappé Lottin LOSC Lille Remplacement 81 ’ ENTRE E. Mbappé Lottin LOSC Lille SORT M. Fernandez Pardo LOSC Lille Remplacement 76 ’ ENTRE I. Hamza LOSC Lille SORT O. Giroud LOSC Lille Voir Les Détails Complets Du Match

L’équipe entraînée par Luis Enrique aurait-elle un ascendant psychologique sur ses adversaires avant même le coup d’envoi ? « Il faut peut-être poser la question à nos adversaires, pas à moi, a répondu le coach espagnol en conférence de presse. Nous cherchons à préparer chaque match de la même manière avec différents moments. Quand il y a tous les joueurs, c'est joli et c'est plus positif. Et quand il y a des absents, tu dois savoir préparer les matchs de la même manière. »

« A nos débuts ici, on a toujours cherché à faire la même chose : avoir la capacité à gérer le match et à être dominant, a expliqué Luis Enrique. C'est une caractéristique très importante pour nous et c'est notre mentalité. Mais chaque année c'est différent parce que les adversaires s'adaptent à ce que tu fais et tu dois changer beaucoup de choses pendant le match. Je pense qu'on est dans un très bon moment dans notre chemin ici et on cherche encore à s'améliorer. » Le discours de Luis Enrique et les retours attendus ne devraient pas rassurer les clubs de Ligue 1.