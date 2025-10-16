ICONSPORT_271638_0343
Luis Enrique

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

PSG16 oct. , 18:00
parEric Bethsy
17
Très affaibli par des blessures depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain reste une équipe redoutable. Ses adversaires ne changent pas d’approche malgré les absences de nombreux cadres. Une réelle fierté pour l’entraîneur parisien Luis Enrique.
En temps normal, une équipe capable d’accrocher le Paris Saint-Germain en Ligue 1 récolte les louanges. Mais ce n’est pas le cas du LOSC après le nul obtenu contre le champion de France (1-1) avant la trêve internationale. Les hommes de Bruno Genesio ont eu l’opportunité d’affronter des Parisiens encore très affaiblis par les blessures de nombreux cadres. C’est un Paris Saint-Germain largement remanié qui s’était présenté au Stade Pierre Mauroy. Ce qui n’a pas incité les Dogues à se montrer plus ambitieux dans le jeu.

L’équipe entraînée par Luis Enrique aurait-elle un ascendant psychologique sur ses adversaires avant même le coup d’envoi ? « Il faut peut-être poser la question à nos adversaires, pas à moi, a répondu le coach espagnol en conférence de presse. Nous cherchons à préparer chaque match de la même manière avec différents moments. Quand il y a tous les joueurs, c'est joli et c'est plus positif. Et quand il y a des absents, tu dois savoir préparer les matchs de la même manière. »
« A nos débuts ici, on a toujours cherché à faire la même chose : avoir la capacité à gérer le match et à être dominant, a expliqué Luis Enrique. C'est une caractéristique très importante pour nous et c'est notre mentalité. Mais chaque année c'est différent parce que les adversaires s'adaptent à ce que tu fais et tu dois changer beaucoup de choses pendant le match. Je pense qu'on est dans un très bon moment dans notre chemin ici et on cherche encore à s'améliorer. » Le discours de Luis Enrique et les retours attendus ne devraient pas rassurer les clubs de Ligue 1.
17
Derniers commentaires

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Je ne vois ou il chiale comme tu le dis... Tu as une drôle de manière d'interpréter les choses toi.

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

4 comms, 4 crétins qui passent plus de temps sur les sujets de l'OL que sur ceux de leur équipe de cœur...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

ta gueule sac a foutre

Rennes a encore roulé l’OL, ça ne passe plus

Surtout avec un propriétaire milliardaire comme Textor Ces joueurs seraient une goutte d eau pour lui ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading