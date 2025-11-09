Désastreux au PSG, il ne regrette que Mbappé

Amené à disputer le choc Manchester City-Liverpool ce dimanche, Hugo Ekitike a bien rebondi après son passage raté au PSG. Une aventure frustrante pour l'attaquant français mais précieuse pour son développement.

Le poste de numéro 9 est devenu maudit au Paris Saint-Germain . Le club parisien a réalisé plusieurs gros transferts de buteurs ces dernières années mais aucun d'eux ne s'est épanoui à Paris. Gonçalo Ramos est très souvent remplaçant avec Luis Enrique. Randal Kolo Muani enchaîne actuellement un deuxième prêt à Tottenham. Enfin, Hugo Ekitike n'aura passé qu'an et demi dans la capitale pour 33 matchs joués et seulement 4 buts. Un bilan très décevant pour un joueur désormais à Liverpool et surtout en Equipe de France.

Ekitike regrette la MNM au PSG

Ekitike réalise des débuts prometteurs chez les Reds qu'il a rejoint contre 91 millions d'euros l'été dernier. Intéressant en Premier League , brillant en Bundesliga, l'ancien rémois pourrait regretter son transfert au PSG après coup. Barré par la MNM (Messi-Neymar-Mbappé), l'attaquant français a vu sa progression être freinée à Paris. Pourtant, Ekitike n'est pas amer. Au contraire, il est nostalgique de cette période et ne sait comment remercier les trois stars parisiennes. Ce fut un bonheur pour lui de les côtoyer et même une aide précieuse pour son développement technique.

« (Ce qu’il a retenu de Messi ?) Peut-être sa vision du jeu. J'essaie parfois d'anticiper, avant même de recevoir le ballon. De Neymar, j'ai repris certains gestes techniques, son contrôle de balle. J'ai aussi repris les appels de balle de Kylian : il était capable de faire de superbes courses sans ballon. Tellement de choses, c'est difficile de toutes les énumérer. Mais j'ai clairement puisé dans leur jeu. J'essaie de m'inspirer des joueurs que j'admire. J'aime les observer et essayer d'enrichir mon jeu pour devenir plus complet », a t-il indiqué dans le Guardian se montrant très élogieux envers ces joueurs, notamment « son grand frère » Kylian Mbappé. L'échec au PSG n'est désormais plus qu'un lointain souvenir pour Hugo Ekitike.