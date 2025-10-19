ICONSPORT_255064_0188
Dembélé a été buteur lors du dernier PSG-OM en mars

Dembélé, très bonne nouvelle pour le PSG

PSG19 oct. , 23:00
parAlexis Rose
1
À l’infirmerie depuis plus d’un mois, Ousmane Dembélé devrait bel et bien retrouver les terrains dès la semaine prochaine, sachant qu’il fera son retour dans le groupe de Luis Enrique pour affronter Leverkusen en Ligue des Champions.
Ousmane Dembélé entrevoit enfin le bout du tunnel du côté du Paris Saint-Germain. Si sa période de convalescence n’a pas été que négative, vu qu’il a quand même soulevé le Ballon d’Or 2025 à la fin du mois de septembre, l’international français n’a désormais qu’une seule envie : retrouver les terrains. Ce qui sera chose faite dès la semaine prochaine. Sur la touche depuis le 5 septembre dernier à cause d’une blessure musculaire à une cuisse, Dembélé va effectivement faire partie du groupe de Luis Enrique pour défier Leverkusen en Ligue des Champions mardi prochain. Selon les informations du Parisien, le numéro 10 est parfaitement remis de sa blessure contractée avec l’équipe de France et il sera donc apte à rejouer dès la semaine prochaine, et notamment en C1 contre le Bayer.

Dembélé de retour contre Leverkusen en C1

 « Après un peu plus d’un mois et demi d’absence, le meilleur buteur parisien de la saison dernière ne devrait pas être en mesure de débuter. Mais son retour dans l’effectif et la possibilité de le voir entrer en jeu en cours de match diffuseront à n’en pas douter une énergie positive et un peu plus d’ambition dans les rangs du champion d’Europe en titre », peut-on lire dans les colonnes du journal parisien. Déjà présent à l’entraînement collectif au cours des derniers jours, Dembélé va donc revenir dans l’équipe de Luis Enrique à petites doses d’abord pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau d’ici à la fin de l’année pour permettre au PSG de redevenir la machine à gagner qui a marqué sur toute l’Europe la saison passée.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Loading