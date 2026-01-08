Dembele Doue PSG

Dembélé surclassé par la nouvelle star du PSG

PSG08 janv. , 18:20
parEric Bethsy
0
Basé sur le modèle statistique de l’Observatoire du Football (CIES), le classement des joueurs les mieux valorisés au monde réserve quelques surprises. A commencer par l’absence d’Ousmane Dembélé dans le top 100 où d’autres joueurs du Paris Saint-Germain volent la vedette au Ballon d’Or.
Impressionnant vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain a raflé la majorité des récompenses attribuées ces derniers mois. Mais pour l’Observatoire du Football, le club de la capitale est loin de posséder les joueurs les mieux valorisés au monde. Le CIES a en effet dressé le top 100 des footballeurs les plus chers et aucun Parisien ne se rapproche du leader Lamine Yamal (343,1 millions d’euros), ni même d’Erling Haaland (255,1 M€) ou du Français Kylian Mbappé (201,3 M€).
Loin derrière le podium, seuls João Neves (8e, 130,6 M€) et Désiré Doué (7e, 134,6 M€) apparaissent parmi les 10 premiers. Preuve que l’ancien talent du Stade Rennais s’est offert le statut de star du Paris Saint-Germain. Son doublé en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) a marqué les esprits et a forcément contribué à son sacre au Golden Boy. On peut dire que le milieu offensif a franchi un énorme cap, à tel point que le CIES le voit distancer Ousmane Dembélé.

Lire aussi

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OMPSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM
De son côté, l’attaquant ambidextre ne figure même pas dans le top 100 ! Ses coéquipiers Khvicha Kvaratskhelia (91 M€), Bradley Barcola (90,2 M€), Warren Zaïre-Emery (86,9 M€), Nuno Mendes (86,5 M€), Vitinha (84,8 M€), Willian Pacho (70,6 M€) et même le flop Illya Zabarnyi (69,7 M€) sont tous énumérés. Mais pas le Ballon d’Or qui vaudrait apparemment moins que les 64 M€ annoncés pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille Mason Greenwood. Cela vaut aussi pour le latéral droit et Ballon d’Or africain Achraf Hakimi, également oublié dans ce top 100.
0
