Dembélé Ballon d'Or, l'information qui inquiète le PSG

Le Ballon d'Or 2025 sera remis le 22 septembre prochain. Avant la remise du trophée, France Football veut éviter toutes les fuites possibles et imaginables.

France Football, il est impossible à l'heure actuelle d'avoir des indices sur le prochain vainqueur du Ballon d'Or. Qui succèdera à Rodri au palmarès du Ballon d'Or ? On le saura le 22 septembre prochain. Deux grands favoris se dégagent cette saison : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Les deux joueurs, qui évoluent respectivement au Barça et au PSG , sortent d'une énorme saison, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. Sur les réseaux sociaux notamment, beaucoup de rumeurs sont présentes au sujet de l'identité du prochain Ballon d'Or, les deux camps se livrant une guerre totale. Pourtant, à en croire, il est impossible à l'heure actuelle d'avoir des indices sur le prochain vainqueur du Ballon d'Or.

Un suspense jusqu'au bout et pour tout le monde

Selon des informations relayées par Paris Team, le directeur de France Football, Vincent Garcia, veut en effet que le secret autour du prochain lauréat soit préservé jusqu'au 22 septembre prochain. Le média prend même le risque de se mettre en difficulté avec certains clubs, qui aimeraient eux avoir le nom du vainqueur en amont. Même le vainqueur ne sera pas informé avant de recevoir le trophée, contrairement aux années précédentes. Il n'y aura donc pas d'interviews ni photos anticipées. L'idée est de réserver une surprise totale aux acteurs et téléspectateurs.

