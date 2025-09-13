Dégoûté par la Ligue 1, Allegri tape sur le PSG

Le PSG a misé sur l'arrivée de Luis Enrique il y a quelques mois. Mais avant la signature de l'Espagnol, le club de la capitale a apparemment essayé de recruter Massimiliano Allegri.

Le Paris Saint-Germain sort d'une saison historique, grandement due à Luis Enrique et ses méthodes de travail. L'entraîneur espagnol a tout changé dans la capitale et permis aux Franciliens de notamment décrocher leur première Ligue des champions. Pourtant, avant la signature de Luis Enrique au PSG en 2023, les dirigeants parisiens auraient apparemment aimé recruter Massimiliano Allegri. Mais l'actuel entraîneur de l'AC Milan a décliné la proposition pour une raison assez insolite et... irrespectueuse pour la Ligue 1.

Allegri ne voulait pas entendre parler du PSG

Selon les dires de Giovanni Galeone, son mentor, dans un entretien à la Repubblica Bologna, l'entraîneur italien ne jugeait en effet pas le championnat de France intéressant à gagner au vu de sa faiblesse : « Il m’a confié que gagner en France était trop facile pour lui. Il voyait ça comme une ligue pour célibataires et hommes mariés ». A noter qu'en plus du PSG, Allegri avait aussi décliné une proposition d'Arsenal. L'Italien n'est donc pas très chaud à une expérience à l'étranger, lui qui n'a entrainé qu'en Italie. Revenu à la tête de l'AC Milan il y a quelques mois, le natif de Livourne aura pas mal de travail devant lui. Les Lombards ne disputeront pas la Ligue des champions cette saison.

Lire aussi Le PSG élit ses capitaines, ça va bouger fort

Mais le recrutement fait cet été a de quoi donner de belles ambitions pour le club lombard. Le PSG, de son côté, vise plus haut sous les ordres de Luis Enrique. Mais la Ligue 1 le saura pour la prochaine fois, inutile de contacter Allegri pour un futur poste d'entraineur. En espérant que le Transalpin ne regrette pas trop son choix dans le futur.