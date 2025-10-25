Daniel Riolo fait la paix avec Luis Enrique : « C’est un entraîneur formidable »

Dans son livre Le Football selon moi, qui paraît cette semaine, Daniel Riolo se confie comme jamais. Ce samedi, le journaliste de L'After Foot était l'invité d'Anais Castagna sur RMC et il est revenu sur sa relation tumultueuse avec Luis Enrique

Gifi les idées de génie », estimant que Luis Enrique bricolait un peu trop avec l'effectif du club de la capitale, dont il est lui-même supporter. Des propos répétés qui ont agacé pas mal de fans du PSG, qui voyaient un acharnement un peu malsain de la part du journaliste de RMC. Alors, forcément, quand Luis Enrique a réussi à mener le Paris SG au titre en Ligue des champions, le retour de bâton a été violent. Ce samedi, invité de l'émission Anaïs Matin , Daniel Riolo a assumé totalement ses prises de position passées sur Luis Enrique, mais il a également reconnu qu'il avait finalement changé d'avis sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo assume sa position contre Luis Enrique

Sans langue de bois, Daniel Riolo estime que c'est en changeant de comportement que Luis Enrique a permis au PSG de gagner la Ligue des champions. « C’est un entraîneur formidable et surtout, il a permis au PSG, mon club, de gagner le trophée qu’on attendait depuis tellement longtemps que j’avais arrêté de l’attendre. On m’est tombé dessus parce que je l’ai critiqué ? Oui, mais c’est normal. Les hommes politiques ont le droit de changer, les acteurs du football ont le droit de changer, les entraîneurs ont le droit de changer, c'est-à-dire d’avoir été pas bon, puis bon, mais les journalistes qui en parlent, si à un moment, ils ont dit qu’ils n’étaient pas bons, on n’a plus le droit de changer. On ne peut plus dire : « tu as été mauvais, mais tu as progressé ». Pour certains, quand on dit quelque chose, c'est gravé dans le marbre et on ne peut pas évoluer », a expliqué le journaliste.