geraldine maillet attaquee daniel riolo craque riolo 1 391811

Daniel Riolo fait la paix avec Luis Enrique : « C’est un entraîneur formidable »

PSG25 oct. , 13:40
parClaude Dautel
1
Dans son livre Le Football selon moi, qui paraît cette semaine, Daniel Riolo se confie comme jamais. Ce samedi, le journaliste de L'After Foot était l'invité d'Anais Castagna sur RMC et il est revenu sur sa relation tumultueuse avec Luis Enrique
Pendant longtemps, Daniel Riolo a surnommé l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain « Gifi les idées de génie », estimant que Luis Enrique bricolait un peu trop avec l'effectif du club de la capitale, dont il est lui-même supporter. Des propos répétés qui ont agacé pas mal de fans du PSG, qui voyaient un acharnement un peu malsain de la part du journaliste de RMC. Alors, forcément, quand Luis Enrique a réussi à mener le Paris SG au titre en Ligue des champions, le retour de bâton a été violent. Ce samedi, invité de l'émission Anaïs Matin, Daniel Riolo a assumé totalement ses prises de position passées sur Luis Enrique, mais il a également reconnu qu'il avait finalement changé d'avis sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo assume sa position contre Luis Enrique

Sans langue de bois, Daniel Riolo estime que c'est en changeant de comportement que Luis Enrique a permis au PSG de gagner la Ligue des champions. « C’est un entraîneur formidable et surtout, il a permis au PSG, mon club, de gagner le trophée qu’on attendait depuis tellement longtemps que j’avais arrêté de l’attendre. On m’est tombé dessus parce que je l’ai critiqué ? Oui, mais c’est normal. Les hommes politiques ont le droit de changer, les acteurs du football ont le droit de changer, les entraîneurs ont le droit de changer, c'est-à-dire d’avoir été pas bon, puis bon, mais les journalistes qui en parlent, si à un moment, ils ont dit qu’ils n’étaient pas bons, on n’a plus le droit de changer. On ne peut plus dire : « tu as été mauvais, mais tu as progressé ». Pour certains, quand on dit quelque chose, c'est gravé dans le marbre et on ne peut pas évoluer », a expliqué le journaliste.
Dans la même émission, Daniel Riolo a admis également avoir été tout proche de quitter l'After Foot en mai dernier, après la polémique concernant la présence d'un invité anti-Musulman, laquelle avait même provoqué le départ, très bref, de Walid Acherchour de l'émission.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_265108_0003
OM

OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé

psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220
PSG

Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL

ICONSPORT_274852_0004
Ligue 1

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_272025_0043
Liga

Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)

Fil Info

17:00
OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé
16:30
Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL
16:10
Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)
16:06
Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)
16:00
Après le PSG et le Barça, le Real a un nouvel ennemi
15:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
15:30
OL : Mission impossible à Lyon, Strasbourg est prévenu
15:00
PSG : Luis Enrique refusera Haaland et l'assume
14:30
Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Derniers commentaires

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES

OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

PSG 1970 ? 🤣

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

Bon match ! Allez Paris !

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading